Софийският градски съд оправда напълно бившия министър на околната среда и водите Нено Димов по обвинението за водната криза в Перник. Решението може да бъде обжалвано и протестирано. Съдът оправда и бившия временно изпълняващ длъжността кмет на Перник Севделина Ковачева, съобщава БТА.

Двамата бяха обвинени в умишлена безстопанственост във връзка с водната криза в Перник през 2019 г. Според обвинението Димов е дал приоритет на използването на вода за промишлени нужди, въпреки че е знаел, че нивото на водата в язовир „Студена“ намалява.

Специализираната прокуратура внесе делото в съда през юли 2021 г. След закриването на специализираното правосъдие делото продължи в Софийския градски съд през 2022 г.

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Според обвинителния акт за периода от 1 април до 19 ноември 2019 г. са разпилени 1 025 303 куб. м вода на стойност 1 901 937,06 лв.

През тези седем години не съм се чувствал притеснен, защото не смятам, че съм извършил каквото и да е престъпление, с цялата ми симпатия към жителите на Перник. Докато бях в ареста и под домашен арест, имах време да напиша една хубава книга, каза Димов пред медиите след заседанието на съда.

Намирам съдебния акт за неправилен и незаконосъобразен и ще протестираме. Смятаме, че доказателствата установяват вината на двамата обвиняеми, коментира прокурорът по делото Радан Кънев.

Съдия по делото беше Красимир Комсалов. По-рано днес той беше избран за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

Припомняме, че на 18 ноември 2019 г. беше въведен воден режим в Перник и 17 населени места в областта. Засегнати бяха близо 82 000 души. Това се наложи заради критичното намаляване на водния обем в язовир „Студена“, основен източник за водоснабдяването на района.

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На 21 декември 2019 г. водата в язовира е едва 3,974 млн. куб. м при общ обем от 25,5 млн. куб. м. Сред причините за кризата са продължителното засушаване, големите загуби по остарялата водопреносна мрежа и използването на питейна вода за промишлени нужди.

В отговор на кризата държавата предприе извънредни мерки за осигуряване на допълнителни количества вода. През януари 2020 г. бе взето решение Перник да получава вода от язовир „Белмекен“ чрез инфраструктурата на „Софийска вода“. За целта бе изграден около 13-километров авариен водопровод между района на Мало Бучино и Перник. Първоначално обявената стойност на проекта бе 25 млн. лева.

На 9 януари 2020 г. при акция на Специализираната прокуратура и ДАНС е задържаха тогавашния министър на околната среда и водите Нено Димов. На следващия ден той бе привлечен като обвиняем за умишлена безстопанственост във връзка с управлението на водния ресурс на язовир „Студена“. Разследването се насочи към утвърждаваните от МОСВ месечни графици за използване на водите от язовира, включително за промишлени нужди.

През юли 2021 г. Специализираната прокуратура внесе обвинителния акт срещу Нено Димов и бившата временно изпълняваща длъжността кмет на Перник Севделина Ковачева. Според обвинението за периода от 1 април до 19 ноември 2019 г. са били разрешени и използвани за промишлени цели 1 025 303 куб. м вода от язовира, предназначена за питейно-битови нужди. Посочената от прокуратурата стойност на количеството е 1 901 937,06 лева. В обвинението се твърди, че водата е използвана от дружествата „Стомана Индъстри“ и „Топлофикация Перник“.