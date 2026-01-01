Четирима мъже на възраст 19, 36, 55 и 62 години са задържани във Видин заради съмнения за използване на неистински документи при регистрация на моторни превозни средства. Става дума за договори за покупко-продажба, фактури и други документи, чрез които автомобили са били регистрирани на името на социално уязвими жители от региона, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Акцията е предприета след активизиране на работата по две предварителни проверки, започнали през август 2026 г. и водени от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“. В резултат на събраните данни днес в ОДМВР-Видин са образувани две досъдебни производства за престъпление по чл. 309 от Наказателния кодекс, свързано с документни престъпления.

Четиримата мъже са приведени в полицейския арест. Разследването продължава, като материалите по случаите ще бъдат докладвани на прокуратурата.

От ръководството на областната дирекция съобщават и за въвеждането на допълнителни мерки за контрол при регистрацията на автомобили в сектор „Пътна полиция“. Целта е да се предотвратят фиктивни прехвърляния на моторни превозни средства и евентуална злоупотреба с личните данни на хора от уязвими групи.