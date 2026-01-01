Стотици коли са записани на фиктивни собственици във Видинско. Обикновено това са социално слаби хора, които получават сумата от 50, 100 или 300 евро, за да им бъде фиктивно прехвърлен само един автомобил и той да получи видинска регистрация.

След месеци обаче тези хора започват да получават фишове от Австрия, Унгария и други страни за превишена скорост и така разбират, че на тяхно е записан не един, а десетки автомобили, които се управляват от румънци в чужбина.

Оказва се, че този проблем е изключително голям във Видинско, има хора с по 50 автомобила, а общината не може да събере пътния данък. Схемата се случва от години и е мащабна.

Новите собственици на автомобили дават личната си карта, не знаят какво подписват, а някои дори не са водени пред нотариуси. Твърди се, че регистрацията у нас е много по-евтина отколкото в Румъния и данъците и застраховките също. Всичко това се случва пред очите на КАТ-Видин.

На хартия притежават по десет, двайсет, дори петдесет скъпи автомобила. А в действителност са безработни и нямат пари. Това са хора от Видин и околните села. Някои никога не са имали шофьорски книжки, но по документи са собственици на цял автопарк.

Една от жертвите на схемите споделя, че е смятала, че има един автомобил, докато не започнала да получава актове от Германия, Австрия, Унгария. Така става ясно, че на нейно име са записани девет коли, за които тя няма никаква информация. Жената живее в малко село край Видин. Никога не е имала шофьорска книжка, няма пари дори за собствен автомобил.

Но срещу обещание за лесни пари се съгласява да регистрират една кола на нейно име. Разказва, че била на жп гарата, когато покрай нея минала жена, която я попитала дали иска да изкара „бързи” пари. Щяла да даде по 500 евро, ако на името на потърпевшата бъде регистриран автомобил. Непознатата се представила като Ася. Още в същия ден завела жената в КАТ-Видин, където всичко станало за минути.

По думите ѝ освен Ася, в КАТ имало и мъже, които се занимавали с документите и плащанията. Проверката на NOVA установи, че мъжете, посочени от жената, са братята Людмил и Борислав Бориславови от видинския квартал „Нов път”.

Така жената се сдобива със задължения за хиляди евро. Колите се карат от други хора из Европа, а глобите пристигат на нейно име. Всички са за превишена скорост. Банковата ѝ сметка е запорирана, защото не плаща данъците и глобите. Жената разказва още, че не е подала сигнал до МВР, защото ѝ било казано, че няма смисъл.

По същия начин в схемата попада и друг мъж от Видинско. Ася го заговорила пред банка. Предложила му „бързи” пари срещу регистрацията на един автомобил, обещала му 300 евро и го завела в КАТ-Видин. Взели му личната карта, казали му да стои отвън, после го викнали да се подпише.

Така мъжът си тръгнал си с мисълта, че на негово име има една кола, докато не започнали да пристигат глоби от Германия, Австрия, Холандия. Тогава разбрал, че автомобилите са много повече - около 14. Не е плащал данъците на превозните средства. Също така разказва, че помощите му са спрени, защото има много коли на негово име, следователно не е социално слаб.

Още една от жертвите на схемата знаела, че може да остане без социални помощи, ако има автомобили, отказала предложението за „бързи” пари, но синът ѝ се съгласил. Жената разказва, че на негово име са прехвърлени близо 5 автомобила. Получил по 50 евро.

Оказва се, че тази практика е от много време. Друг мъж от Видинско разказва, че още преди шест-седем години на негово име са регистрирали над 11 автомобила и една платформа. Към днешна дата мъжът дължи над 4 000 евро пътен данък на община Димово, Видинско.

Кметът на община Димово Светослав Славчев каза, че в селата, за които отговаря, има хора, на чието име се водят по 40 автомобила, като цифрата варира. По актуални данни към момента има 600 автомобила, които са регистрирани по тази схема. Кметът подчерта, че неплатените данъци към общината са в размер на хиляди евро.

В схемата са въвлечени и хора с психични заболявания. За такъв случай разказва кметът на община Макреш Митко Антов. По думите му жена от общината се оказала собственик на осем автомобила. Тя дори била лекувана в психиатрична клиника.

Но кой всъщност стои зад бизнеса с регистрация на автомобили. По информация на NOVA голяма част от тях се ползват от румънци. Колите получават българска регистрация на името на социално слаби хора или на фирми, зад които стоят подставени лица. След това колите се карат из Европа.

Екипът на NOVA решава да провери колко лесно може да се сдобие с автомобил на негово име, без изобщо да го ползва. Подставено лице се свързва с Людмил Бориславов, посочен от потърпевшите като един от посредниците.

Той определя среща пред КАТ-Видин. Людмил иска личната карта на „потърпевшия” и обещава, че ще му даде пари. След като екипът на NOVA се появява с камерата открито, Людмил вече твърди, че не знае нищо. Той отказва да отговори на въпросите.

Пред КАТ обаче остават други мъже, които се представят за румънци. Появява се и друг мъж, който изглежда, че е дошъл да ги вземе. Когато вижда камерата на NOVA и той тръгва да бяга, не отговаря на въпросите. В бизнеса с регистриция на автомобили изплува и друго име, това на Кирил Борисов.

Потърпевш му звъни по телефона, а екип на NOVA записва разговора, в който става ясно, че Борисов е напълно запознат със схемата. Мъжът, пожелал анонимност, работел като дървосекач. Така се запознал с Кирил Борисов, който по думите му изнасял дърва за Румъния.

Твърди, че Кирил предложил на него и съпругата му да регистрират автомобили на румънци още миналата година. Предложил по 50 лева на кола и казал, че няма да има никакви проблеми. Така се сдобили с шест коли, за които получава актове за нарушения.

Затова, че няма да имат проблеми, Кирил Борисов гарантирал, тъй като негови близки работили в полицията, твърди мъжът. Потърпевшият мъж разказа, че синът на Борисов е полицай в Кула, а снаха му е началник там.

На въпрос на NOVA дали е вярно, че синът му работи в полицията, Кирил Борисов отговаря: „Какво общо има това? Ние сме отделни семейства, всеки си отговаря за себе си”. На въпроса какво работи снаха му, той отговаря: „Не знам какво работи, дежурен офицер във Видин”.

Потърпевшият разказва, че началникът на КАТ също участва в схемата. Кой обаче позволява на едни и същи хора да стоят с часове пред КАТ-Видин и да организират регистрацията на автомобили на името на социално слаби? Началникът на отдел „Охранителна полиция“ в града комисар Мартин Марков каза: „Хората стоят на обществено място, не в сградата на КАТ или в района на КАТ. Тези, които влизат вътре, получават съответни административни услуги, фишове”. На въпроса дали има информация служители на КАТ участват ли в схемата Марков отговори:

„В хода на проверките, които сме направили, нямаме данни за служители на ОД на МВР, които да съдействат и да участват в това нещо. При най-малките такива налични данни, ще сезираме съответните служби на МВР и съответните прокуратури”.

Засега данни за участие на полицаи няма. Но преди няколко месеца са образувани две проверки под надзора на прокуратурата. „Полицията работи по данни, съвместно с НАП, относно физически и юридически лица, за които има данни или се предполага, че извършват нарушения на действащото данъчно и наказателно законодателство”, обясни Марков.

Той допълни, че знае за десетки такива случаи, като не става дума за едни и същи лица или организация. А докато колите се карат из Европа, сметката се трупа не само на гърба на социално слабите, но и на гърба на общините, които не могат да съберат хиляди евро неплатени данъци.