Снежната обстановка в страната създаде сериозни затруднения във въздушния транспорт, а летище „Васил Левски“ в София затвори за кацащи полети до утре сутринта.

През целия ден то работеше при изключително тежки зимни условия. Пътници се оплакваха от продължително забавяне на полети, а информацията за нарушения в разписанието се променяше с развитието на обстановката.

Още в сутрешните часове от пресцентъра на летището съобщиха за леки отклонения в полетното разписание, като тогава посочените закъснения бяха между 15 и 30 минути и нямаше отменени полети. Причината бяха обилният снеговалеж и силният вятър, който образува снежни навявания и затруднява почистването на летищната инфраструктура.

Оранжев код за опасни снеговалежи в 16 области на страната (КАРТА)

През деня обстановката продължи да създава проблеми. В информация до БТА от летището уточниха, че аерогарата работи, макар и при изключително трудни зимни условия. Решението за отмяна на даден полет се взема от командира на самолета, като има самолети, които продължават да излитат и кацат.

От авиокомпания „България Еър“ съобщиха, че закъснението на сутрешния полет София – Париж, планиран за 7:00 ч., е вследствие на неблагоприятните метеорологични условия и усложнената обстановка на летището. От превозвача уточниха, че забавянето е породено от обстоятелства извън техния контрол.

През целия ден на летището се извършваха антиобледенителни процедури, а екипите работеха за почистване на пистите и осигуряване на безопасни условия за обслужване на самолетите. Според министъра на транспорта Георги Пеев обаче капацитетът на наземния оператор не е достатъчен, за да се гарантира нормалното протичане на полетите, което също допринесе за натрупването на закъснения.

Вечерта от летището съобщиха, че от 21.00 ч. тази вечер до утре сутринта то затваря за кацащи полети.

БТА

Междувременно Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код за значителни снеговалежи в 16 области на страната. Предупреждението обхваща Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. Очакват се значителни количества сняг, натрупване на снежна покривка и отрицателни максимални температури.

Над 40 см сняг на места в София, дрифтъри са блъснали снегорини и избягали (ВИДЕО/СНИМКИ)

В областите Добрич, Варна и Бургас е в сила и предупреждение за силен до бурен североизточен вятър с пориви до 20–24 м/с. По Черноморието се очаква и силно вълнение на морето.

За останалата част от страната е обявен жълт код за снеговалежи. В Добруджа и по планинските проходи се очакват снежни виелици и преспи, а в Северна България температурите ще останат под нулата.

От летище „Васил Левски“ призовават пътниците да следят актуалната информация за полетите си чрез авиокомпаниите и да предвидят повече време за придвижване до аерогарата.