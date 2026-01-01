Възможността да съчетават работата с личния си живот вече е по-важна за служителите от размера на заплатата, когато решават дали да потърсят ново работно място. За първи път това е водещият фактор в международното проучване Global Workforce of the Future на компанията за подбор на персонал Adecco, цитирано от британския вестник „Гардиън“.

В изследването са участвали 40 500 работещи от 36 държави. Резултатите очертават промяна в представите за привлекателна работа – гъвкавото работно време, възможността за дистанционна заетост и доброто качество на живот все по-често натежават при избора на работодател.

Проучването се провежда за седма поредна година, но за първи път в историята му възнаграждението не е на първо място сред причините, които карат хората да обмислят напускане. Най-важен се оказва балансът между професионалните ангажименти и личното време. След него се нареждат гъвкавият график и възможността за работа от разстояние, докато заплащането остава на четвърта позиция.

Тази тенденция се откроява на фона на високите разходи за живот и икономическата несигурност. Според авторите на доклада това показва, че финансовите условия вече не са единственият критерий, по който служителите оценяват работата си. Все по-голямо значение има и доколко тя позволява да се запази нормален ритъм на живот извън офиса.

Главният изпълнителен директор на Adecco Group Дени Машуел обръща внимание и на трудностите, пред които са изправени компаниите при опитите да върнат служителите към петдневна работна седмица в офиса. Очакванията за повече гъвкавост вече са трайна част от отношенията между работодатели и служители.

Различия се наблюдават и между поколенията. По-младите работещи по-често са готови да сменят работата си, когато не са доволни от условията или не виждат перспектива за развитие.

Докладът проследява и навлизането на изкуствения интелект в ежедневните работни процеси. Според данните 74% от анкетираните вече използват AI агенти в работата си, докато през 2025 г. делът им е бил 64%.

Оказва се, че внедряването на тези технологии може да има осезаем ефект върху продуктивността. Служителите в компании, които успешно са интегрирали AI в работата си, съобщават, че спестяват с 20% повече време в сравнение с колегите си в организации, където използването на подобни инструменти е по-ограничено.

Изводът от проучването е, че технологиите и възнаграждението сами по себе си не са достатъчни, за да задържат хората на едно работно място. Все по-голяма тежест имат свободата да организират времето си, самостоятелността в работата и възможността професионалният живот да не измества личния.