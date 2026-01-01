Правителството на Великобритания отхвърли идеята за пълна забрана на рекламите на хазартни игри, като не прие основната препоръка в доклада на Камарата на лордовете „Вреди от хазарта – време за действие“, съобщава Sbcnews.co.uk.

Въпреки това стандартите за маркетинг трябва да бъдат преразгледани, за да се отстранят слабостите в британската рекламна регулация, свързани с таргетирането на онлайн реклами на хазартни игри.

Правителството публикува отговор на доклада на Комисията за връзка към Камарата на лордовете (Liaison Committee), в който признава, че рекламата може да влияе върху поведението на хората и да допринася за вреди, свързани с хазарта.

Депутатите приеха на първо четене забраната за реклама на хазарт

Препоръките на комисията бяха приветствани, особено тези за необходимостта от защита на децата, младите хора и уязвимите групи. Въпреки това правителството отхвърли въвеждането на пълна забрана с аргумента, че тя може да ограничи възможността на потребителите да разпознават лицензираните оператори.

„Правителството няма да предприеме стъпки за въвеждане на всеобхватна забрана на рекламите на хазартни игри. Като част от легитимна и регулирана индустрия е правилно операторите да могат отговорно да рекламират предлаганите от тях услуги“, се посочва в позицията на правителството.

„Широкообхватната забрана няма да бъде насочена конкретно към най-уязвимите групи, включително младите хора. Тя вероятно ще има и отрицателни последици за сектори, които разчитат на рекламата и чиито услуги се използват от милиони хора в страната.“

„Единен законово установен регулатор“, който да следи рекламите на хазартни игри във Великобритания

Правителството отхвърли и предложението на комисията за създаване на „единен законово установен регулатор“, който да следи рекламите на хазартни игри във Великобритания. Така то потвърди подкрепата си за независимия орган, който следи рекламите във Великобритания (Advertising Standards Authority – ASA) и неговия Кодекс за рекламна практика, които продължават да определят правилата за рекламата на хазартни услуги в страната.

Забрана за легалните, бонус за нелегалните: Популизмът зад новата атака срещу хазарта, който ощетява само българските компании

„Като независим регулатор на рекламата във Великобритания ASA е най-подходящият орган, който да осигурява специализиран надзор, съвети и насоки за операторите на хазартни услуги, рекламиращи пред потребителите в страната“, се посочва в документа.

Въпреки че подкрепя съществуващия модел на регулиране на рекламата на хазартни игри, правителството признава наличието на слабости в онлайн пространството, които може да наложат пряка намеса.

Затова то ще предприеме стъпки за промяна на Закона за хазарта от 2005 г., в който има разпоредба, която ограничава възможността на правителството да използва правомощията си за регулиране на онлайн рекламата на хазартни игри.

КРИБ предупреждава: Забраната на хазартната реклама може да превърне България във високорискова юрисдикция

В какъв срок ще се случи законодателната промяна обаче не е ясно. В отговора си до Камарата на лордовете правителството заявява: „Веднага щом бъде установена подходяща законодателна възможност и парламентарното време го позволи, няма да се поколебаем да отстраним този проблем“.

Правителството отхвърли и редица други предложения

Правителството не се съгласи и с призивите за:

Забрана хазартни компании да спонсорират спортни отбори и състезания под нивото на Висшата лига;

Промяна на подхода към хазарта – от популяризирането му към простото му приемане като регулирана дейност;

Разширяване на доброволната забрана за реклами на хазартни компании върху предната част на фланелките на отборите от Висшата лига, така че тя да обхване и спонсорството на тренировъчните екипи;

Въвеждане на допълнителни ограничения за онлайн рекламата, включително забрана за излъчването ѝ в определени часове;

Промяна на Кодекса за рекламна практика (CAP Code) на британския Орган за рекламни стандарти (ASA), която да забрани на букмейкърите да използват израза „безплатен залог“ и други сходни формулировки в рекламите си.

Въвеждане на официален лицензионен режим за партньорските сайтове, които рекламират хазартни оператори и насочват потребители към тях.

Отхвърлянето на основните препоръки е обосновано с необходимостта от защита на играчите. В официалната позиция на правителството се посочва, че забраната на рекламите на хазартни игри „няма да бъде насочена към най-уязвимите групи, включително младите хора“.

В документа се допълва, че подобна мярка може дори да увеличи риска от вреди, тъй като би могла да насочи играчите към нелегалния пазар. Този аргумент се подкрепя и от лицензираните оператори.

Хазартните компании във Великобритания вероятно ще приемат положително факта, че правителството обръща внимание на заплахата от нелегалния пазар. Те многократно са изразявали опасения от увеличаването на пазарния дял на незаконните оператори, особено в рамките на лобистките си усилия срещу повишаването на данъците и затягането на регулациите.