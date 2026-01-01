Депутатите приеха на първо четене и трите проекта за промени в Закона за хазарта. Въвежда се пълна забрана за рекламата на такива игри, но се допускат изключения при спонсорство в спорта.
АБРО и „Нет инфо“ с позиции срещу новите предложения за промени в Закона за хазарта
Гласуването мина със слаб дебат в пленарната зала, пише NOVA. Единственото, което предизвика по-сериозни реакции от опозицията, бяха текстовете в преходните и заключителни разпоредби на закона, които засягат строителния бизнес – в частност - начина за плащане в сектора.