Депутатите приеха на първо четене и трите проекта за промени в Закона за хазарта. Въвежда се пълна забрана за рекламата на такива игри, но се допускат изключения при спонсорство в спорта.

АБРО и „Нет инфо“ с позиции срещу новите предложения за промени в Закона за хазарта