Трима души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с трафик на хора, включително непълнолетни, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Те са задържани за срок до 72 часа, като прокуратурата ще поиска от Софийския градски съд да им наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според обвинението групата е действала от януари 2024 г. до 18 ноември 2026 г. на територията на София. Тя е била създадена с користна цел и за набиране и използване на хора, пострадали от трафик, включително непълнолетни, за проституция. По данни на прокуратурата това е ставало независимо от съгласието на пострадалите, чрез въвеждане в заблуждение или обещаване на облаги.

На отделните участници са повдигнати и обвинения за конкретни престъпления, свързани с трафик на хора.

Досъдебното производство е образувано на 13 март 2026 г. и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

В рамките на разследването са разпитани свидетели, извършени са претърсвания и са иззети мобилни телефони, SIM карти и множество документи, за които се предполага, че имат отношение към престъпната дейност на групата.

Обвиняемите са задържани с прокурорски постановления за срок до 72 часа. Предстои Софийската градска прокуратура да внесе в съда искане за постоянен арест.