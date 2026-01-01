Петима души са задържани с наркотици при специализирана полицейска операция на територията на Пазарджик и околните населени места. При проверките са открити общо 14 топчета със синтетичен канабиноид, съобщиха от ОДМВР – Пазарджик.

Акцията е проведена вчера от служители на Районното управление в Пазарджик, като в нея са участвали екипи на сектор „Криминална полиция“ и полицейски участък „Изток“.

В хода на операцията криминалистите проверили петима души – 22-годишен мъж от село Пищигово, 29-годишен от село Добровница, двама жители на Пазарджик на 19 и 47 години, както и 41-годишна жена от село Юнаците.

При извършените проверки у тях били намерени общо 14 топчета със суха зелена листна маса. Направените тестове показали, че веществото е синтетичен канабиноид.

Петимата са задържани в ареста на Районното управление в Пазарджик, а наркотичното вещество е иззето.

По случаите са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура.