Министърът на културата Евтим Милошев ще участва на 20 ноември 2026 г. в заседанието на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт в Брюксел, Кралство Белгия. В рамките на формата „Култура, аудио-визия и медии“ България ще представи позициите си по ключови въпроси, свързани с бъдещето на европейската културна политика, подкрепата за творците и опазването на културното наследство.

Сред основните акценти в българската позиция е подкрепата за Резолюцията на Съвета относно Работния план за култура на ЕС за периода 2027-2030 г. Документът очертава насоките за европейското културно сътрудничество през следващите години, като поставя във фокус опазването на културното и езиковото многообразие и ролята на културата в отговор на съвременните обществени предизвикателства. В рамките на заседанието Ирландското председателство ще представи доклад за напредъка по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за Закон на ЕС за децата (EU KIDS Act). България приветства създаването на единна европейска правна рамка за защита на малолетните и непълнолетните в цифровата среда.

В проекта на Работния план са включени и предложения на България за приоритетни теми, сред които връзката с Културния компас за Европа, въздействието на изкуствения интелект върху културния и творческия сектор, защитата на възнагражденията на творците в контекста на генеративния изкуствен интелект, както и съхраняването и насърчаването на човешкото творчество и етичните аспекти на използването на новите технологии в културните процеси, както и необходимостта от устойчиво финансиране на културните и творческите сектори, включително чрез алтернативни финансови механизми.

В контекста на бъдещата подкрепа за култура на нивото на ЕС, по време на днешното представяне на бюджета на Министерството на културата за 2027 г. в Комисията по културата и медиите в НС, министър Евтим Милошев обяви, че България се присъедини към писмото на министрите на културата на няколко държави членки, инициирано от Испания, с което се изразява категорична загриженост относно предложеното намаляване с над 2,5 млрд. евро, или повече от 30%, на бюджета на бъдещата програма на ЕС „Агора“ (AgoraEU) за периода 2028-2034 г. В писмото министрите призовават за преразглеждане на предвиденото съкращение и за осигуряване на финансов ресурс, съответстващ на стратегическата роля на програмата.

Българската подкрепа е израз на разбирането, че културата е стратегически ресурс за Европа – за укрепването на демокрацията, насърчаване на културното многообразие и партньорства, свободата на изразяване и медийния плурализъм, за социалното сближаване, конкурентоспособността и международното присъствие на Европейския съюз. Програмата AgoraEU има ключово значение за подкрепата на трансграничното културно сътрудничество, аудио-визуалния сектор, независимата журналистика и защитата на основните права.

В рамките на заседанието министър Евтим Милошев ще насочи вниманието към темата за опазване и популяризиране на подводното културно наследство. България ще открои две значими годишнини – 30 години от приемането в София на Хартата на ИКОМОС за опазване и управление на подводното културно наследство и 25 години от Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство.

Страната ни ще постави акцент върху натрупания национален опит в областта на подводната археология и опазването на това наследство, както и върху ролята на България като домакин на Институт (Института за подводно наследство), определен за Център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море. Българската инициатива цели да насърчи по-тясното сътрудничество между държавите членки и Европейската комисия за популяризиране и съхраняване на подводното културно наследство на европейско равнище.

Участието на министър Евтим Милошев в заседанието е възможност България активно да отстоява своите приоритети в европейския културен дневен ред и да допринася за формирането на общи политики, които поставят културата, творчеството и културното наследство в центъра на устойчивото развитие на Европа.