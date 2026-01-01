Новото Божоле пристигна в София. То беше посрещнато на прием в НДК тази вечер.

По стара френска традиция всяка година в третия четвъртък на месец ноември се посреща първото младо вино - Божоле. От вече близо 20 години тази традиция се спазва и в България. Основна заслуга за провеждането на празника в нашата страна през последните години има Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК), която всяка година събира предприемаческия и политическия елит на страната на прием в чест на „Божоле нуво“.

Председателят на УС на ФБТИК Стефан Делайе каза, че тази вечер София се нарежда сред 110 града по цял свят, които празнуват пристигането на реколта 2026 на виното Божоле. Обединени сме около общата ни любов към виното - нещо общо между нас. Божоле нуво е символ на Франция, който е признат в целия свят и ние сме горди да организираме това събитие, заяви Делайе.

Заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов каза, че всички присъстващи днес представители на българския бизнес създават между България и Франция мост на сътрудничество, на приятелство, на потенциални бизнес и човешки отношения.

Френският посланик у нас Мари Дюмулен посочи, че тази вечер е много повече от честване на една френска традиция. Тя се превърна в истинска среща на Френско-българските приятелства, в специален момент, събиращ всички онези, които допринасят за развитието и укрепването на нашите икономически отношения, отбеляза посланичката.

По нейните думи нашите две страни споделят обща амбиция - да превърнат иновациите, човешкия капитал, инвестициите и европейското сътрудничество в двигатели на своето развитие.

Мари Дюмулен каза още, че тази година бележи нов етап в европейския път на България с нейното присъединяване към еврозоната. Това е важно развитие, което разкрива нови перспективи за търговския обмен, инвестициите и по-нататъшния икономическа интеграция в Европа, заяви френската посланичка. Според нея в този контекст френско-българските отношения имат своето важно място и огромен потенциал. Франция ще бъде ангажиран партньор на България, увери тя.