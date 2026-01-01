Земетресение с магнитуд 3,7 е регистрирано в района на Смолян в 03:16 ч. тази нощ Това съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН.

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Епицентърът на труса е на 40 км от Кърджали, на 50 км от Пловдив и на 170 км от София. Земетресението е усетено и в околността.

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Поредицата от земетресения разтревожи жителите на Смолянско през изминалата нощ. Най-силният трус е регистриран с епицентър в района на село Момчиловци, показват данните на НИГГГ към БАН. Земетресението е усетено силно и е било съпроводено от тътен, съобщи за БТА кметът на селото Сийка Суркова.

„Все по-тревожно става, след като преди дни отново имаше поредица от трусове“, коментира Суркова. По думите ѝ притесненията на хората се засилват заради честите земетресения в района. От около 2:00 ч. през нощта са усетени многократни трусове, като най-силният е бил в 3:16 ч. Според наблюденията на кмета земетресенията са с вертикално движение и са съпроводени от силен тътен.

Жители на село Виево са напуснали домовете си, уплашени от земетресенията, съобщи за БТА кметът Венко Палчев. По думите му вторичните трусове са продължили през интервали от 10–15 минути и са били съпроводени от по-слаби тътени.

„Хората излязоха навън, много са притеснени“, каза Палчев. Той посочи, че земните трусове и тътените са продължили до около 4:20 ч.

Към момента няма постъпили сигнали за нанесени материални щети или пострадали хора, съобщи заместник-кметът на община Смолян Мариана Цекова. Тя посочи, че земетресенията са усетени както в град Смолян, така и в други населени места.