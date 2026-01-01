Археолозите, които проучват Никополската крепост, са открили следи от ремонти на укрепленията ѝ през няколко различни периода. Тази година разкопките са били съсредоточени върху крепостните стени, каза пред БТА научният ръководител на проучванията Венко Иванов от Регионалния исторически музей в Плевен.

„Благодарение на тазгодишните ни проучвания успяхме да прецизираме и да придобием още нови данни за крепостните стени и укрепването на обекта“, каза той.

До момента в крепостта са открити три крепостни стени и кули от три различни епохи. Най-ранните са от Второто българско царство, от втората половина на XIII и началото на XIV век. Вторият период е от времето на цар Иван Шишман, когато стената е била изградена наново или по-скоро разширена. Третият е от XVI век.

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Археолозите ще уточнят кога точно са правени ремонтите, след като обработят всички материали.

При разкопките в южната част на крепостта са намерени и предмети от бита на хората, които са живели там, като монети и дребни предмети, обичайни за такива обекти.

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Проучванията на Никополската крепост бяха възобновени през 2021 г., след десетилетия прекъсване, с пари от общината и Министерството на културата. Тази година екипът е изцяло от музея в Плевен: научният ръководител Венко Иванов, заместник-ръководителят Владимир Найденов и техническият сътрудник Тинка Кръстева. Помагали са доброволци и служители на община Никопол.