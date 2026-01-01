Една вечер, шест статуетки и нов рекорд – американската кънтри звезда Ела Лангли се превърна в голямата победителка на 60-ите годишни награди на Асоциацията за кънтри музика (CMA). На церемонията в Нешвил на 18 ноември 27-годишната певица спечели най-много отличия, връчвани на един изпълнител в рамките на една вечер в историята на наградите, съобщава Би Би Си.

Лангли си тръгна с шест статуетки, сред които и най-престижната – „Изпълнител на годината“. Към нея добави отличията за „Албум на годината“, „Песен на годината“, „Сингъл на годината“, „Вокалистка на годината“ и „Музикален видеоклип на годината“. Певицата имаше общо девет номинации.

Големият успех на вечерта дойде с песента ѝ „Choosin’ Texas“, която спечели в три категории – за сингъл, песен и видеоклип на годината. Албумът „Dandelion“ също беше отличен, а самата Лангли получи признание както за вокалните си изпълнения, така и за цялостното си присъствие на кънтри сцената.

След поредната статуетка певицата прие успеха с чувство за хумор и се пошегува: „На този етап вече ми писна от самата мен“. В емоционалната си реч тя си спомни как още като дете е гледала церемонията и е мечтала именно за две от отличията – за песен и за изпълнител на годината. „Гледах тези награди още когато бях малко момиче и отличията, които ме интересуваха най-много, бяха за песен на годината и изпълнител на годината“, сподели Лангли.

Getty Images

Празничната атмосфера беше допълнена от водещата Лейни Уилсън, която излезе на сцената с украсена метла и символично „помете“ пространството около голямата победителка. Жестът беше препратка към убедителното представяне на Лангли и шеговитото ѝ надмощие над конкуренцията. „Казах ти, че ще донеса украсена метла, защото знаех, че ще пометеш конкуренцията“, обясни Уилсън.

Сред останалите отличени беше Миранда Ламбърт, която спечели три награди в качеството си на продуцент и автор на песни, свързани с отличените проекти на Лангли. Крис Стейпълтън получи приза за вокалист на годината и увеличи рекорда си в категорията до девет победи. The Red Clay Strays бяха обявени за вокална група на годината, а Brooks & Dunn – за вокално дуо. Отличието за нов изпълнител на годината отиде при Стивън Уилсън-младши.

Лейни Уилсън води церемонията за трета поредна година. Сред акцентите на вечерта беше и завръщането на Тейлър Суифт на сцената на CMA след 13-годишно отсъствие.

С шестте си отличия Ела Лангли не просто си тръгна като най-награждавания артист на вечерта, а записа името си в историята на една от най-значимите церемонии в кънтри музиката.