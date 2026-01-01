Столична община спечели и на втора инстанция делото за собствеността върху терена на автокъща „Капитолия“ в Борисовата градина. С решение от 19 ноември 2026 г. Софийският апелативен съд потвърди изцяло решението на Софийския градски съд, с което „Софттрейд 2003“ ЕООД е осъдено да предаде владението върху имота на общината.

Правната защита на Столична община по делото е осигурена от адвокатска кантора „Камбуров и съдружници“, която печели спора на втора съдебна инстанция.

Терзиев: От днес „Капитолия“ вече не е автокъща, връщаме Борисовата градина на софиянци

Става дума за поземлен имот с площ 2760 кв. м в район „Средец“, разположен на територията на Борисовата градина. Решението идва след продължително съдебно производство, започнало с дело пред Софийския градски съд през 2019 г. и разгледано на въззивна инстанция в открито заседание през март 2024 г.

„Това е голяма победа за София. Повече от сто години този терен е част от Борисовата градина. През годините оградите започнаха да изглеждат по-силни от закона, а мястото се превърна в луксозна автокъща зад ограда – символ на прехода, на който ни се иска най-сетне да му видим края. Днес съдът за втори път потвърждава, че теренът принадлежи на София“, заяви кметът Васил Терзиев.

Съдът потвърди, че имотът е публична общинска собственост

С решение № 1316 от 19 ноември 2026 г. по въззивно гражданско дело № 1691/2023 г. Софийският апелативен съд оставя в сила решението на Софийския градски съд от 25 януари 2022 г.

Апелативните магистрати приемат, че спорният имот е публична общинска собственост, придобита от Столична община по силата на закона. Съдът отхвърля претенциите на „Софттрейд 2003“ ЕООД, че дружеството е придобило терена по давност, като посочва, че публичната общинска собственост не може да бъде придобивана по този начин.

В решението е проследена и историята на имота. Още през 1919 г. той е бил част от Борисовата градина, като предназначението му е било свързано със зелени площи, отдих и обществени функции.

Съдът потвърждава и определението на първата инстанция от 5 май 2022 г. относно присъдените разноски. Освен това „Софттрейд 2003“ ЕООД е осъдено да заплати на Столична община още 4107,29 евро за съдебни разноски по въззивното производство.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от съобщаването му на страните, при условията на чл. 280, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.

Общината продължава действията за защита на собствеността си

Спорът за терена на „Капитолия“ е част от по-мащабните действия на Столична община за защита на общинската собственост в Борисовата градина и други части на София. Паралелно с делото за собствеността са водени производства за незаконни конструкции и съоръжения в имота, както и са предприети действия за тяхното премахване.

През 2026 г. общината постигна и други съдебни успехи по казуса, като бяха предприети обезпечителни и изпълнителни мерки, включително запори и действия по процедурата за запечатване на обекта.

„Знам колко лесно е човек да свикне с оградите в София. Да приеме, че щом нещо е заградено от десетилетия, значи вече е загубено. Че някой някога е решил въпроса и няма смисъл да се борим. Отказвам да приема това“, коментира Васил Терзиев.

Съдът отхвърли искането на собствениците на „Капитолия“ за премахване на огражденията около автокъщата

По думите му защитата на общинската собственост изисква постоянство, независимо от продължителността и сложността на съдебните производства.

„Всяка от тези битки е различна. Някои се решават с багер и флекс. Други – с години работа на юристи, с документи, доказателства и упоритост. Общото между тях е, че не сме готови да се откажем от собствеността на София само защото връщането ѝ е трудно“, подчерта кметът.

През последните години Столична община премахна незаконни постройки край язовир „Искър“ и незаконния обект до езерото „Ариана“ в Борисовата градина. Продължават и съдебните действия за защита на собствеността върху къпалня „Мария Луиза“, Летния театър и други спорни общински терени.

Целта е теренът отново да стане достъпен за гражданите

Потвърждаването на собствеността на общината върху терена на „Капитолия“ е важна стъпка към възстановяването на обществената му функция като част от Борисовата градина.

Столична община продължава работата по подробния устройствен план на парка, който трябва да осигури цялостна рамка за опазването на зелените площи, обществените пространства и допустимите дейности на територията му.

„А за „Капитолия“ вече можем още по-смело да мечтаем и за следващата стъпка. Преди повече от сто години това място е било част от Борисовата градина. И отново ще бъде“, заяви Васил Терзиев.

Целта на общината е теренът да бъде освободен и върнат към общественото пространство на парка, така че отново да бъде достъпен за софиянци.