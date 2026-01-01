Столичният общински съвет прие доклада на заместник-кмета по екология инж. Николай Неделков за определяне на новите условия, ред и минимални изисквания за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от облекла, обувки и текстилни материали. „Целта ни е разделното събиране на текстил да стане лесно, удобно и сигурно за софиянци. Изграждаме мрежа от защитени контейнери, спираме вандализма и въвеждаме дигитален GPS контрол над целия процес, за да гарантираме, че събраните дрехи отиват за повторна употреба и рециклиране, а не в общия боклук“, заяви зам.-кметът инж. Николай Неделков.

Новият модел поставя дейността под строг общински контрол и прозрачно разплащане. Финансовата рамка на системата залага разходите да се покриват от бюджета на Столична община при определен годишен таван до 183 334 евро без ДДС (220 000 евро с ДДС). Разплащането с избраните изпълнители ще се извършва на месечна база за реално извършена дейност, като максималната единична цена е определена до 37,50 евро без ДДС (45 евро с ДДС) на брой обслужен контейнер.

Предвижда се разполагането на общо 232 специализирани контейнера, разпределени във всички 24 района на столицата по норматив от най-малко един контейнер на 4 000 жители. Разпределението по райони включва:

· 26 контейнера: район „Младост“;

· 22 контейнера: район „Витоша“;

· по 16 контейнера: районите „Надежда“ и „Триадица“;

· по 13 контейнера: районите „Нови Искър“ и „Подуяне“;

· по 12 контейнера: районите „Красно село“ и „Овча купел“;

· по 9 контейнера: районите „Студентски“ и „Изгрев“;

· по 8 контейнера: районите „Люлин“, „Слатина“ и „Лозенец“;

· по 7 контейнера: районите „Средец“, „Възраждане“, „Искър“, „Красна поляна“ и „Панчарево“;

· 6 контейнера: район „Сердика“;

· по 5 контейнера: районите „Илинден“ и „Оборище“;

· по 3 контейнера: районите „Банкя“, „Връбница“ и „Кремиковци“.

Контейнерите за събиране на текстил са специализирани метални съдове с механизми, осигуряващи защита от вандализъм и предотвратяващи нерегламентирано изваждане на съдържанието. Всички съдове и транспортиращи автомобили се оборудват с устройства за GPS проследяване в реално време, които предават данни към Информационната система за управление на отпадъците (ИСУО) на Столична община.

Договорите задължават изпълнителите да разполагат с площадки и съоръжения за предварително третиране на събраните материали. На тези площадки текстилът се сортира за последваща повторна употреба или рециклиране. Графиците за обслужване се съгласуват със Столичния инспекторат и районните администрации с цел недопускане препълването на съдовете. Договорите ще се сключат за срок от 12 месеца или до приемането на съответната национална наредба за отпадъците от обувки и текстил от Министерския съвет. Решението предвижда провеждането на открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител.