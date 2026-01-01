От 10 до 15 години лишаване от свобода грозят граничния полицай Емил Георгиев, обвинен за смъртта на 18-годишната Милена Мирчева в Драгоман. Това е предвиденото наказание по сегашното обвинение срещу него, обяви пред NOVA наблюдаващият прокурор по делото Надя Николова от Софийската окръжна прокуратура.

По думите ѝ събраните до момента свидетелски показания и записите от камерите позволяват да се направи обосновано предположение за механизма на катастрофата. За окончателното изясняване на обстоятелствата обаче предстои да бъде изготвена съдебна автотехническа експертиза.

„Тя вече ще установи механизма на настъпване на произшествието, скоростта, с която се е движил шофьорът, и ред други неща, които ще обосноват и последващата квалификация на обвинението“, обясни Николова.

И уточни, че свидетели твърдят, че автомобилът се е движил бързо, но тези възприятия са субективни и не могат сами по себе си да докажат превишена скорост. Това може да бъде установено единствено чрез експертизата.

Прокурорът не изключи обвинението да бъде утежнено, ако се докаже, че Георгиев е шофирал и с превишена скорост.

„Освен употреба на алкохол, имаме и употреба на наркотични вещества. Ако се окаже, че е налице и превишена скорост, това вече обуславя една доста по-тежка квалификация“, заяви тя.

Според данните от медицинската експертиза в кръвта на обвиняемия са установени 1,58 промила алкохол и следи от канабис.

Николова разказа и за обстоятелствата около самия инцидент. По свидетелски показания на пътното платно е имало паркирани автомобили, които затруднявали движението на пешеходците по тротоара. Затова компанията на Милена се придвижвала по пътя. Момичето е било ударено отзад от автомобила.

Прокурорът поясни, че няма данни, че след катастрофата граничният полицай се е опитал да напусне местопроизшествието.

Междувременно Софийският окръжен съд остави Емил Георгиев в ареста. Разследването продължава, като предстои събирането на допълнителни доказателства.