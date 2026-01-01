Непълнолетен младеж, известен на полицията с предишни криминални прояви, е задържан за грабеж на 74-годишна жена в сливенския квартал „Надежда“. Извършителят е установен и задържан само няколко часа след престъплението от служители на полицейския участък в квартала, съобщиха от ОДМВР – Сливен.

Сигналът за нападението е подаден около 19:40 ч. на 19 ноември. Според първоначалната информация младежът използвал физическа сила, за да отнеме дамската чанта на възрастната жена.

Непълнолетният е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Преди около две седмици в Нова Загора бяха задържани други две непълнолетни момчета за грабеж в квартал „Шести“. Тогава те заплашили 26-годишен мъж и му отнели пари, съобщиха от полицията в Сливен.