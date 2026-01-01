Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро за около 500 000 души. Сред тях са близо 360 000 пенсионери с доходи под линията на бедност, семейства с деца с увреждания, хора, които получават помощи за отопление и социална подкрепа.

Хората, които получават парите си по банков път, трябва да ги получат по сметките си още днес. За тези, които ги взимат от пощенските станции - могат да получат сумата след 23 ноември.

С бюджета за 2026 г. предишният парламент одобри въвеждането на ежегодни помощи преди Великден и Коледа за някои пенсионери, деца и уязвими групи.