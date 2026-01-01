36 напушения са констатирани в рамките на три часа при широкообхватен контрол на автомагистрала „Тракия“. Акцията е по линия на ROADPOL и е проведена na 19 ноември за времето от 10.00 до 13.00 часа на паркинг, намиращ се на 265 километър от „Тракия“ в района на Сливен.

Акцент са били товарните автомобили и автобуси. Осъществен е контрол по отношение на неспазване времето за почивка, техническа изправност, употребата на алкохол и упойващи вещества, превоз на необезопасени товари, притежание и пренос на наркотични и упойващи вещества, валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и други.

Проверени са 107 превозни средства и 126 лица. Установени са шест случая на неправилно изпреварване, като 5 от тях са заснети с дрон.

Два товарни автомобила са спрени от движение за опасна техническа неизправност – износени гуми, съставени са актове за административни нарушения. Два автомобила не са представили документ за преминат годишен технически преглед. Издадени са 23 фиша за различен вид техническа неизправност на превозните средства.