Руският президент Владимир Путин днес заяви, че страната му е предложила на европейски представители да посетят Москва, за да изяснят позицията си относно преговорите за мир в Украйна, преди да се вземе решение за формата на бъдещия диалог, предадоха световните агенции.

Руският лидер съобщи това на пресконференция, преди да отпътува от Шънджън, където участва в тристранна среща на върха с колегите си от Китай и САЩ – Си Дзинпин и Доналд Тръмп.

Путин посочи, че САЩ „доста усилено“ призовават Русия да се съгласи с участието на европейски представители в преговорите, които до този момент се водеха предимно между Москва, Вашингтон и Киев и не доведоха до голям напредък.

„Разбираме, че обсъждането на въпроси за сигурността, в това число и сигурността в Европа, без европейците е безсмислено“, каза Путин. „Ние не се противопоставяме (на европейското участие), но трябва да разберем с какво ще допринесе Европа за тези преговори“, продължи руският президент. „Предложихме чрез дипломатически канали на европейски представители да дойдат в Москва, за да можем да установим тяхната позиция. След това ще решим в какъв формат да продължим диалога с Украйна“, уточни руският президент.

Представители на Русия, Украйна и САЩ миналата седмица се срещнаха в Абу Даби за преговори за първи път от 9 месеца. Москва и Киев се договориха за мащабна размяна на военнопленници, но като цяло нямаше много други конкретни пробиви, припомня Ройтерс.

Участието на Европа би белязало нов етап в усилията за прекратяване на конфликта, който продължава вече почти пет години. Опитите на президента на САЩ Доналд Тръмп да се постигне мирно споразумение досега не дадоха резултат.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия засега няма да разкрива кои точно европейци са били поканени в Москва. „Засега няма да казваме нищо“, каза Песков в отговор на въпрос до кои столици е била изпратена поканата. Говорителят на Кремъл отказа да уточни и дали е имало някаква реакция от страна на поканените страни.

Песков също така заяви, че се гордее с високата оценка за работата му от страна на американския лидер Доналд Тръмп.

Сутринта, в началото на срещата си с Путин, Тръмп заяви, че Песков „се справя отлично“ с работата си. „Е, да, гордея се с това“, призна Песков в отговор на журналистически въпрос.

Той обаче се изненада от въпроса дали е успял да разговаря с Тръмп. Говорителят на Кремъл отговори с думите: „Не, разбира се. Как да разговарям с него? Той е президент на САЩ, а аз кой съм изобщо?“.

Путин отбеляза на пресконференцията в Шънджън, че е отворен за компромис, за да се сложи край на „бойните действия в Украйна“, и добави, че и двете страни ще трябва да направят отстъпки.

„Ние търсим компромиси. Струва ми се, че те със сигурност са възможни“, заяви Путин, цитиран от ДПА. Той отново обвини украинското ръководство, че не проявява интерес към мирно уреждане на конфликта.

Руският президент спомена директно днешните преговори в Берлин, в които участваха украинският президент Володимир Зеленски, представители на администрацията на Тръмп и представители на известната като „коалицията на желаещите“ група от държави, които работят за координиране на подкрепата за Киев.

„Признаваме, че Украйна има право на сигурност, точно както и Русия“, посочи Путин.

Запитан дали все още настоява НАТО да се оттегли до позициите си отпреди разширяването на алианса на изток, Путин отговори, че обстоятелствата са се променили и Русия разбира, че не може да се върне към 90-те години. Той добави, че Русия няма да се изтегли от териториите, които е завзела в Украйна, а това е ключово искане на Киев. „Всеки трябва да се изправи пред реалността. Както ние, така и онези, с които се опитваме да постигнем споразумение за прекратяване на всички кризи, включително в Украйна“, каза още Путин.