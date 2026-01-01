Петима души са задържани при специализирана операция на ГДБОП срещу разпространението на наркотици във Врачанско, съобщиха от службата.

ГДБОП

Акцията е проведена сутринта на 17 ноември в Бяла Слатина под надзора на Окръжната прокуратура във Враца. Задържаните са разследвани за държане и разпространение на наркотични вещества на територията на областта.

ГДБОП

Действията по разследването са извършени с разрешение на съдия от Окръжния съд във Враца. При операцията са извършени лични обиски, претърсвания на шест адреса и седем автомобила.

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Иззети са пликчета с вещество, известно като „кристал“, течност за електронни цигари със синтетичен канабиноид и устройства за пушене с остатъци от наркотични вещества.

ГДБОП

Освен дрогата антимафиотите са открили и множество монети и предмети с белези на културно-исторически ценности. По случая са разпитани свидетели. Предстои назначаването на експертизи на иззетите вещества и предмети.