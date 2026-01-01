Хванаха 27-годишна жена с над 5 килограма амфетамин при специализирана полицейска операция в столичния квартал „Зона Б-18“, съобщиха от СДВР.

МВР

Акцията е проведена от служители на сектор „Наркотици“ след получена информация, че жената снабдява с амфетамин наркоразпространители в града.

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При задържането ѝ полицаите открили плик с пет вакуумирани опаковки с бяло вещество под формата на плочки.

МВР

При последвалото претърсване на автомобила ѝ са иззети и две латексови ръкавици, пълни с неизвестно вещество, чийто състав предстои да бъде установен.

МВР

Открити са и мобилни телефони. Жената е задържана и по случая се води разследване.