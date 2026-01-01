Хладилен бус, предназначен за легален превоз на риба и морски дарове, се оказа мобилен тайник за трафик на забранени вещества.

Зрелищна полицейска акция се провежда в момента в бургаския квартал „Победа“, където екипи униформени блокираха и извършват щателно претърсване на специализираното превозно средство.

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От Областната дирекция на МВР в Бургас официално потвърдиха за операцията, като заявиха, че в товарния отсек на буса действително са намерени наркотични вещества.

Използването на хладилни камиони и бусове за превоз на стоки със силна и специфична миризма, каквато е рибата, е добре познат, макар и не винаги успешен похват на трафикантите.

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Целта е да се заблудят следовите кучета. Към момента на мястото продължават огледите. По случая вече са задържани трима души, които са пътували в буса или са имали пряко отношение към товара.

БГНЕС

В рамките на разследването ще се изяснява кой е организатор на канала, откъде е натоварена стоката и коя е била крайната дестинация на пратката. Работата по случая продължава.