Заловиха 28-годишен дилър край Пазарджик, съобщиха от МВР.

На 22 октомври той е хванат в местността "Азмака" в покрайнините на областния център.

След опит да избяга и изхвърли дрогата: Заловиха дилър на фентанил в Русе (СНИМКИ)

Мъжът е с богато криминално минало, осъждан, в това число и с ефективна присъда.

В хода на извършените процесуални действия служителите на реда открили общо над 240 грама суха марихуана и около 57 грама кокаин.

МВР

Намерена е и електронна везна, която била използвана за оразмеряване и пакетиране на предназначената за разпространение дрога.

Мъжът е задържан и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата.