Служители на ГДБОП задържаха мъж за притежание на фентанил с цел разпространение, съобщиха от полицията.

При ареста той направил опит да избяга и да се освободи от наркотика. В хода на полицейските действия е открит и иззет пакет с 62 грама фентанил, а при последвалото претърсване на постоянния адрес на задържания са намерени още около един грам от веществото и електронна везна.

МВР

Специализираната операция е проведена на 17 октомври 2026 г. от служители на сектора на ГДБОП в Русе със съдействието на областната дирекция.

МВР

По случая е започнато разследване за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество. Разследването се води под надзора на Окръжна прокуратура – Русе. На мъжа е повдигнато обвинение, а с постановление на наблюдаващия прокурор задържането му е удължено до 72 часа.