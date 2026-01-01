Чувате викове в съседния апартамент, но си мислите „да се оправят“. Виждате дълбоко подтисната и вечно извиняваща се жена с уплашен поглед, но си мислите – „характер“. Докато се разхождате, чувате скандал и дърпане между мъж и жена, но си казвате „темпераменти са“.

Всеки подминат от вас случай, може да е следващата жертва в статистиката за убити в насилие жени. Тази година по данни на Националното бюро за правна помощ те са 13. Направете така, че 14-ата да не бъде ваша съседка, позната, приятелкам, сестра, майка, дъщеря.

Събрахме на едно място първоначалните стъпки, които всяка жена, жертва на физическо, емоционално или икономическо насилие може да предприеме и постепенно да започне да връща живота си обратно. Същото важи и за деца и мъже, но изваждаме през скоби нежния пол като по-масов случай в страната ни (по данни на МВР през 2025 г. са регистрирани 2619 престъпления в условията на домашно насилие, като разпределението на пострадалите е: жени: 66%, деца: 24%, мъже: 10%).

Най-важното, което трябва да знаят жените, е, че не са сами, дори да се чувстват в безизходица.

1. Първо направете план за безопасно напускане

Ако няма непосредствена опасност, не е задължително жената да обявява решението си или да влиза в конфронтация с насилника. Понякога периодът около раздялата е особено рисков. Затова е по-безопасно подготовката да стане с помощта на доверен човек или специалист.

Практически стъпки:

Изберете поне един човек, на когото имате доверие, и му разкажете какво се случва.

Уговорете кодова дума или кратко съобщение, което означава, че трябва да потърси помощ или да се обади на 112.

Помислете къде можете да отидете – при близък, в кризисен център или на друго сигурно място.

Подгответе резервни ключове, лекарства, дрехи, пари и най-важните документи. Ако е опасно да ги държите вкъщи, оставете ги при доверен човек.

Запишете на лист важните телефонни номера, в случай че нямате достъп до телефона си.

Ако насилникът следи телефона или профилите ви, използвайте устройство, до което той няма достъп, когато търсите помощ.

Не е нужно всичко да бъде подготвено наведнъж. Дори една малка стъпка може да улесни безопасното излизане.

2. Погрижете се за безопасността на децата

Децата също са засегнати от домашното насилие, дори когато не са физически нападани. Те могат да бъдат заплашвани, използвани за натиск или да стават свидетели на агресията.

Ако има риск за тях:

Включете безопасността им в плана за напускане.

Подгответе личните им документи, лекарства и необходимите вещи.

Уговорете с тях, съобразно възрастта им, към кого да се обърнат и как да потърсят помощ. Не ги поставяйте в ролята на посредници между родителите.

Потърсете съдействие от социалните служби и специалисти, които работят с деца, преживели насилие.

По Закона за защита от домашното насилие съдът може да постанови временно местоживеенето на детето да бъде при родителя, който търси защита. Това е особено важно за жени, които се страхуват, че ще загубят децата си, ако напуснат общия дом. За конкретния случай е необходима правна консултация, особено когато има спор за родителски права или риск от отвеждане на детето.

3. Потърсете медицинска помощ и запазете доказателства

При физическо посегателство потърсете лекар, дори нараняванията да изглеждат леки. Поискайте медицински документ, в който да бъдат описани установените травми и следи от насилие. По закон лекарят е длъжен да издаде такъв документ при поискване.

Полезно е да се съхраняват и други доказателства:

снимки на наранявания и повредено имущество;

заплашителни съобщения, имейли и чатове;

данни за хора, станали свидетели на насилието;

документи от полиция, болница, психолог или социален работник;

банкови извлечения и други документи, ако има ограничаване на достъпа до пари или принудително поемане на дългове.

Запазвайте копията на място, до което насилникът няма достъп – например при близък човек или в защитен електронен профил. Не рискувайте безопасността си, за да събирате доказателства. Не е необходимо да разполагате с пълен комплект документи, за да потърсите помощ.

4. Поискайте съдебна защита, дори ако жилището е на насилника

Законът за защита от домашното насилие предвижда защита не само при физическа агресия, но и при психическо и икономическо насилие. Контролът върху парите, забраната за работа, принуждаването към кредити и ограничаването на достъпа до банкови сметки също могат да бъдат форми на насилие.

Молба за защита се подава до районния съд по мястото, където пострадалата фактически пребивава. Срокът по правило е до три месеца от акта на насилие. Когато подаването е било обективно невъзможно, законът допуска срок до шест месеца. Не отлагайте консултацията с адвокат, защото сроковете и обстоятелствата по конкретния случай са важни.

При данни за пряка, непосредствена или последваща опасност съдът може да издаде заповед за незабавна защита до 24 часа от получаването на молбата. Сред възможните мерки са:

отстраняване на насилника от общото жилище;

забрана да приближава жената, дома ѝ, работното ѝ място и други определени места;

забрана да осъществява контакт с нея, включително по телефон и интернет;

временно определяне местоживеенето на детето при родителя, който не е извършил насилието.

Важно за жените, които се страхуват, че ще останат без дом: съдът може да отстрани извършителя от съвместно обитаваното жилище за определен срок, независимо от това кой е собственикът му. Това не прехвърля собствеността върху жилището, но може да осигури защита и време за организиране на следващите стъпки.

При подаване на молбата не се внася държавна такса. В нея може да бъде поискано и предоставяне на правна помощ. По закон декларацията на пострадалата за извършеното насилие може да бъде доказателство и при липса на други доказателства съдът може да издаде заповед само въз основа на нея.

5. Къде може да отиде жена, която няма къде да живее?

Липсата на собствено жилище или на близки, при които да остане, не означава, че жената трябва да се върне при насилника. В България има кризисни центрове и специализирани социални услуги за пострадали от домашно насилие и техните деца.

Те могат да осигурят временно настаняване, храна, психологическа подкрепа, социално консултиране и съдействие за правна защита. Услугите са безплатни, а при кризисна ситуация дирекция „Социално подпомагане“ може да насочи към подходяща услуга. При необходимост спешна подкрепа може да бъде предоставена и без предварително насочване.

За да намерите организация или услуга в съответния град, може да използвате картата с партньорски организации и услуги на Фондация „Асоциация Анимус“.

6. Как да се подготви финансово за живота без насилника?

Това е една от най-трудните части на раздялата. Жената може да има работа, но да няма достъп до собствената си заплата. Може да не знае какви кредити са теглени на нейно име или да се страхува, че ще остане без средства за храна, наем и нуждите на децата.

Финансовата подготовка може да започне постепенно и без риск:

Документи и лични финанси

Направете копия на личните си документи, актовете за раждане на децата, трудовия договор, банковите извлечения, документите за кредити и имоти.

Ако е безопасно, осигурете си лична банкова сметка и достъп до нея, който партньорът не контролира.

Запишете какви са месечните разходи за храна, транспорт, лекарства, детска градина или училище.

Ако има кредити, поръчителства или задължения на ваше име, потърсете адвокат и проверете какви са действителните ви задължения.

Не подписвайте документи за прехвърляне на имот, отказ от права или поемане на дълг под натиск.

Жилище и имущество

Напускането на общия дом не означава автоматично отказ от собственост или от имуществените права на жената. Но кой има права върху жилището зависи от това дали е придобито преди брака или по време на него, какъв е режимът на имуществените отношения, има ли съсобственост, наследство или кредит. Затова не подписвайте споразумения и не се отказвайте от претенции, преди да получите индивидуална правна консултация.

Доходи и социална подкрепа

Потърсете дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес и попитайте за възможностите за еднократна или месечна помощ, както и за подкрепа за децата. Бюрото по труда може да съдейства за регистрация като търсещо работа лице, обучение и програми за заетост. Конкретните помощи зависят от доходите, семейното положение и останалите законови условия.

Издръжка и родителски права

Ако децата останат при майката, може да се потърси съдебно определяне на издръжка. Въпросите за родителските права, местоживеенето и режима на лични отношения трябва да се уредят с оглед на безопасността и интереса на децата. Не приемайте, че трябва сама да поема всички разходи за тях само защото е напуснала общия дом.

За безплатна правна консултация може да се обадите на Националния телефон за правна помощ 0700 18 250 – в делнични дни от 9:00 до 17:00 ч. Консултацията е безплатна, като се заплаща телефонната услуга. Пострадалите от домашно насилие могат да имат право и на безплатна адвокатска помощ при законовите условия.

7. Не подценявайте дигиталното следене

Насилникът може да следи не само физическото местоположение на жената, но и комуникациите ѝ. Понякога контролът продължава чрез телефона, социалните мрежи, имейла или приложенията за споделяне на местоположение.

Ако има съмнение за такова следене:

Потърсете помощ от устройство, до което партньорът няма достъп.

Проверете дали местоположението ви се споделя с него през телефона или приложенията.

Сменете паролите на личните си профили от безопасно устройство и използвайте двуфакторна защита.

Проверете дали партньорът има достъп до имейла, облачните ви профили или банковите приложения.

Не изтривайте прибързано съобщения и история, ако това може да предизвика подозрение или да унищожи доказателства.

Ако смятате, че телефонът ви е наблюдаван, не правете промени, които могат да бъдат забелязани от насилника, преди да обсъдите безопасен план със специалист.

8. Към кого да се обърнете за помощ?

112 – спешна помощ

При непосредствена опасност за живота или здравето, нападение, заплахи или риск за децата.

Национална гореща телефонна линия – Фондация „Асоциация Анимус“

0800 1 86 76

02 981 76 86

Според предоставената информация линията предлага денонощно и анонимно изслушване, подкрепа, психологическо консултиране и насочване към услуги. Преди публикуване е добре да потвърдите актуалния режим на работа и телефоните с организацията.

Национален телефон за правна помощ

0700 18 250

Делнични дни, 9:00–17:00 ч. Консултацията е безплатна, заплаща се стойността на телефонното обаждане.

Информация от Министерството на правосъдието

„Правна клиника“ и „Зона ЗаКрила“ – София

Телефони: 02 983 52 05, 02 983 53 05, 02 983 54 05

Според предоставената информация консултациите са в делнични дни от 9:00 до 17:30 ч. Услугите включват психологическа и правна подкрепа, социална работа и помощ за деца, преживели насилие.

Кризисни центрове и специализирани услуги в страната

Карта на партньорските организации и услуги на „Асоциация Анимус“

9. Как могат да помогнат близките и съседите?

Не е необходимо човек да бъде свидетел на побой, за да приеме, че има проблем. Постоянните крясъци, заплахи, унижения, изолация и контрол върху парите също са предупредителни сигнали.

Ако подозирате, че жена около вас е жертва на домашно насилие:

Говорете с нея насаме, без присъствието на партньора ѝ.

Кажете ѝ, че ѝ вярвате и че не е виновна за случващото се.

Не я притискайте да напусне веднага и не я обвинявайте, ако се върне при насилника.

Предложете конкретна помощ – временно място за престой, транспорт, съхранение на документи или придружаване до институция.

Не се конфронтирайте сами с насилника, защото това може да увеличи опасността за жената.

При непосредствен риск се обадете на 112.

Понякога едно спокойно „Можеш да разчиташ на мен“ е първата крачка към спасението.