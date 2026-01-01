Двама от привържениците на „Левски“, пострадали в Марсилия, вече са в България. Те бяха транспортирани с военния самолет „Спартан“, който кацна тази нощ на летище „Васил Левски“ в София.

Военният „Спартан“ е в готовност да прибере пострадалите фенове на „Левски“ от Марсилия

Пострадалите са настанени във Военномедицинската академия (ВМА) и са без опасност за живота, съобщава NOVA.

11 българи са пострадали при сблъсъците в Марсилия, шестима са откарани в болница

Третият ранен фен остава в болница във френския град, тъй като здравословното му състояние не позволява да бъде транспортиран със самолет. Не е изключено да се наложи оперативна намеса, а към момента няма информация кога той ще може да бъде върнат в България.