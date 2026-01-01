Експериментални капки за нос, използващи mRNA технология, са подобрили ученето и паметта при възрастни мишки и са предотвратили загубата на памет при миши модел на болестта на Алцхаймер, установи австралийско изследване.

Изследването ще доведе до нов начин за лечение на мозъчни заболявания, което ще позволи разработването на лекарства, насочени към основни неврологични заболявания, включително невродегенерация, инсулт, травматично мозъчно увреждане и редки генетични и развойни заболявания, според изявление, публикувано от австралийския университет в Сидни.

„Ако можем бързо да преминем към клинични изпитвания върху хора, този подход би могъл да представлява първата в света неинвазивна система за доставяне на лекарства за лечение на болестта на Алцхаймер, която заобикаля кръвно-мозъчната бариера“, каза професор Грег Нийли от университетския център „Чарлз Пъркинс“.

Констатациите, публикувани в Advanced Science, показват, че доставянето на информационна РНК (иРНК), опакована в липидни наночастици, може да превърне носа във фабрика за лекарства, произвеждайки медицински активни протеини, които могат да влязат в мозъка и да увеличат когнитивните способности.

Проучването се фокусира върху доставянето на инструкции на мРНК за изграждане на мозъчно-производен невротрофичен фактор (BDNF), естествено срещащ се протеин, който подпомага оцеляването на невроните, пластичността и формирането на паметта. Намалените нива на BDNF са свързани със стареенето и болестта на Алцхаймер.

При тестове възрастни мишки, които са показали спад в когнитивните способности, но са получили капки за нос, са се представили подобно на младите мишки в оценките на работната памет, пространствената памет и разпознаването на обекти.

Изследователите установили, че лечението два пъти седмично предпазва мишките в генетичен модел на болестта на Алцхаймер от когнитивен спад, който обикновено се наблюдава с прогресирането на заболяването.

Лечението изглежда е запазило мозъчната функция, без да намалява амилоидните плаки, протеинови струпвания, свързани с болестта на Алцхаймер, което предполага, че то би могло потенциално да допълни съществуващите терапии, според изследователите.