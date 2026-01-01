Дали човек с Алцхаймер или друга форма на деменция се събужда една сутрин и изведнъж започва да изпитва проблеми с паметта? Това е упорит мит. Учените посочват няколко предупредителни знака, които, взети заедно, предполагат, че човекът ще развие деменция.

До десет години преди появата на проблеми с паметта, ранните признаци на заболяването се проявяват едва доловимо. През този период много хора не показват никакви очевидни когнитивни симптоми, но в действителност настъпват промени в мозъка , обяснява Юан Джан, изследовател в областта на медицинските и социалните науки в Колумбийския университет. С други думи: мозъкът се трансформира тихо. Промените настъпват още преди появата на амилоидни плаки, открити чрез медицински изображения и считани за основна характеристика на болестта на Алцхаймер. Учените се стремят да разберат по-добре различните форми на деменция, за да идентифицират предупредителните признаци възможно най-рано. Те са съставили списък с пет признака, които могат да се появят в годините, предхождащи проблеми с паметта. И някои от тях може да ви изненадат.

Лошо финансово управление

Хората с деменция често забравят да плащат сметките си. През 2020 г. изследователи показаха, че тези пропуски могат да започнат до шест години преди поставянето на диагнозата. Проучване, публикувано през януари, разкри, че хората даряват повече пари, отколкото са имали през шестте години преди поставянето на диагнозата. Те също така стават по-уязвими към измами. На инвестиционния фронт те поемат повече рискове. "Хората, които години наред са имали добре диверсифицирано портфолио, изведнъж започват да мислят, че е чудесна идея да вложат всичките си спестявания в една акция, възприемана като добра сделка", обяснява Лорън Никълъс, икономист по здравеопазване и стареене в Университета на Колорадо и съавтор на изследването. Тази промяна във финансовото поведение може да изглежда дръзка... но може да се разглежда като предупредителен знак.

Устойчива загуба на тегло

Лекарите отдавна наблюдават връзка между загубата на тегло и деменцията. Проучване, публикувано през 2023 г., показва, че загубата на тегло често започва до десет години преди поставянето на диагнозата, както при мъжете, така и при жените. Въпреки това, тя се ускорява в рамките на две до четири години преди това. Имайте предвид, че необяснимата загуба на тегло може да бъде и симптом на много други заболявания. Накратко: не се паникьосвайте. За щастие, загубата на няколко килограма не ви прави кандидат за бъдеща болест на Алцхаймер.

Фини промени в езика

Седем години преди поставянето на диагнозата Алцхаймер, могат да се появят фини промени в езика, според проучване, публикувано в The Lancet. Чрез анализ на данни от приблизително 1200 участници са идентифицирани определени промени в речта, като например затруднения при точното описание на рисунка или формиране на дълги изречения. Проучването е успяло да предвиди с 74% точност кои участници ще развият болестта.

Намалено обоняние

Намаленото обоняние може да бъде нормална част от стареенето. Но в някои случаи то разказва различна история. Намалената способност за откриване на миризми може да бъде ранен предупредителен знак за деменция. Според проучване от 2022 г. , за всяка загубена точка на обонятелен тест, рискът от по-късно развитие на болестта на Алцхаймер се увеличава с 22%. Имунните клетки на мозъка биха могли погрешно да сметнат нервните влакна, свързани с центъра за обработка на миризми, за безполезни и да атакуват тези важни връзки.

Значителни промени в настроението

Апатия, раздразнителност, импулсивност, емоционална нестабилност, депресия или тревожност могат да бъдат признаци на предстоящ когнитивен спад. "В този момент може да си помислите, че човекът страда от депресия, но в по-късни години, когато се появят проблеми с паметта, диагнозата става по-ясна", обяснява Леа Марин, ръководител на гериатричната психиатрия в Центъра за поведенческо здраве "Маунт Синай" в Ню Йорк. Изследванията показват, че повече от половината когнитивно стабилни индивиди развиват поне един симптом, свързан с настроението, в годините, предхождащи диагностицирането на разстройство на паметта. Промени в мозъка, като възпаление и постепенно образуване на плаки, неизбежно играят роля в тези емоционални колебания.

Взети поотделно, тези пет сигнала може да изглеждат безобидни. Заедно обаче те представляват безшумно предупреждение, това на мозък, който започва да се проваля, преди паметта да изневери.