При опитите да се предвиди диагнозата на болестта на Алцхаймер, тестването само за самото заболяване е само един от факторите; също така е важно да се предвиди началото на симптомите. Именно тук идва изследването на вид протеин, наречен "тау". Както посочва доклад от 2025 г. на Stanford Medicine, "тау" е основният компонент на неврофибриларните снопчета, а точно те са една от двете ключови характеристики на болестта на Алцхаймер.

По-рано този месец Nature Medicine публикува изследване, което се стреми да определи доколко ефективен може да бъде кръвен тест за предсказване на появата на симптоми на Алцхаймер. Авторите на статията отбелязват, че макар моделите за „часовник“, базирани на амилоидни и "тау" позитронно-емисионни томографии, да показват обещание за прогнозиране на началото на симптомите, модел, базиран на плазмени биомаркери, би бил по-достъпен.

Учените установяват, че съотношението между фосфорилиран и нефосфорилиран "тау" може да предскаже появата на симптомите на Алцхаймер в рамките на три до четири години. Авторите отбелязват, че това може да „ограничи полезността му при индивидуално вземане на решения, но все още може да бъде полезно за групови изследвания“.

Резултатите също така показват, че все още не сме достигнали до универсален кръвен тест за Алцхаймер. Както посочва Сузане Шиндлер от Медицинското училище към Университета във Вашингтон пред Nature, „Ние не препоръчваме когнитивно незасегнати лица да се подлагат на тестове за биомаркери на Алцхаймер“.

Шиндлер обяснява, че съществуващите методи за откриване на "тау", свързан с неврофибриларните снопчета, изискват значително оборудване, докато анализът на кръвна проба е много по-малко ресурсно зависим. Необходимо е още изследване, преди това знание да може да се използва по-широко, но това е още една стъпка към по-доброто разбиране на коварното заболяване.