"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 19 март - четвъртък във връзка с отстраняване на авария по ул. „Биримирски извор“ и ул. „Хоризонт“, кв. „Бенковски“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Биримирски извор“ от ул. „Иван Кралича“ до ул. „Хоризонт“, ул. „Хоризонт“ от ул. „Биримирски извор“ до ул. „Успех“.
Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Биримирски извор“ на кръстовището с ул. „Хоризонт“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.