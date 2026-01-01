От днес новородените в България ще бъдат изследвани за още три тежки редки заболявания – спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити и муковисцидоза, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Те се добавят към досегашните изследвания за фенилкетонурия, вроден хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия, с което общият брой на заболяванията, включени в масовия неонатален скрининг, става шест.

Неонаталният скрининг се извършва между 48-ия и 120-ия час след раждането, когато от петичката на бебето се вземат няколко капки кръв. Той позволява да се открият заболявания, които нямат видими симптоми при раждането. Това прави тестът, известен още като „тест с убождане на петичката", изключително важен.

Доц. Михаил Околийски и неговият заместник-министър д-р Петър Грибнев посетиха Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом”, където се намира една от двете специализирани лаборатории, в които ще бъдат изпращани проби от цялата страна. Другата е разположена в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев".

„Неонаталният скрининг е една от най-важните профилактични програми в общественото здравеопазване. Няколко капки кръв, взети още в първите дни след раждането, могат да променят целия живот на едно дете. Колкото по-рано открием тези заболявания, толкова по-голям е шансът за нормално развитие“, заяви министър Околийски.

Директорът на СБАЛАГ „Майчин дом“ проф. Иван Костов и началникът на Националната генетична лаборатория към болницата д-р Ирена Брадинова показаха на министър Околийски и заместник-министър Грибнев новата апаратура, която бе тествана през изминалата седмица.