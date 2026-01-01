Необичаен и очарователен гост привлича вниманието на рибари и посетители на Ченгене скеле през последните дни.

Малък делфин е избрал пристана за свой дом и ежедневно радва хората със своето присъствие. Животното изглежда напълно спокойно сред лодките и множеството любопитни погледи.

То не се притеснява от човешкото присъствие и често може да бъде забелязано да плува в непосредствена близост до кея. „Този малък делфин си е намерил любимо място - пристана на Ченгене скеле.

Не се притеснява нито от хората, които му се радват, нито от лодките. Вече няколко дни е все там, а рибарите дори го приемат за свой талисман и обсъждат как да го кръстят“, сподели кметът на Бургас Димитър Николов в профила си във Фейсбук.

По думите му подобни срещи напомнят за богатството на морската природа и за необходимостта тя да бъде съхранявана. „Прекрасно е нашето море“, допълни Николов.

Малкият делфин вече се е превърнал в една от атракциите на Ченгене скеле, привличайки вниманието както на местните жители, така и на гостите на рибарското селище.