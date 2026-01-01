На Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Калотина“ ще се проведе работна среща на министър Иван Демерджиев с министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич.

По време на срещата ще бъде подписана междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен ГКПП „Калотина 2“ (Република България) и „Градина 2“ (Република Сърбия), съобщиха от пресцентъра на МВР.

За намерението да бъде подписан договор за изграждането на нов временен граничен пункт „Калотина 2 – Градина 2" и да бъде намерено решение между България и Сърбия за облекчаване на трафика през границата, каза в началото на юни сръбският министър-председател Джуро Мацут.