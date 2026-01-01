България и Полша ще търсят възможности за съвместни проекти в отбранителната индустрия, включително в производството на безпилотни системи, ремонта на авиационна техника и космическите технологии. Това стана ясно по време на среща между заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова-Иванова и заместник-министъра на националната отбрана на Полша Магдалена Собковияк-Чарнецка, която е на официално посещение в България начело на правителствена и бизнес делегация.

Двете страни са обсъдили възможностите за разширяване на сътрудничеството в отбраната на фона на усилията за укрепване на източния фланг на НАТО и развитието на европейската отбранителна индустрия.

По време на разговорите българската страна е представила основните проекти за модернизация на армията, както и деветте проекта, с които страната кандидатства за финансиране по европейския механизъм SAFE. От Министерството на отбраната са подчертали, че ще търсят максимално участие на българските предприятия в изпълнението им.

Министерство на отбраната

От своя страна полската делегация е заявила готовност да се включи с технологичен, промишлен и оперативен капацитет в бъдещи съвместни проекти. Според заместник-министър Магдалена Собковияк-Чарнецка целта е да бъдат набелязани конкретни инициативи, които да повишат ефективността, автономността и конкурентоспособността на европейския отбранителен сектор.

Сред сферите с най-голям потенциал за партньорство бяха откроени военнотехническото сътрудничество, ремонтът на авиационна техника, космическите технологии, разработването и производството на безпилотни системи и средства за защита срещу тях, както и съвместната подготовка на военнослужещи чрез военнообразователните институции.

В срещата участваха още заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, представители на двете министерства, както и членове на полската правителствена и бизнес делегация.