Раздаваме 154 автомобила „Шкода“, както и 50 автомобила „Волво“. Тези автомобили не са просто технически средства, а са предназначени за повече безопасност, за успешно прилагане на борбата срещу пътния травматизъм, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.



Техниката ще бъде разпределена между областните дирекции в цялата страна и е предназначена за нуждите на патрулно-постовата дейност, териториалното обслужване и засиления пътен контрол.

МВР



Новите автомобили са оборудвани с най-съвременните технологии за контрол и комуникация. Те са специално модифицирани да отговарят на тежките условия на ежедневната полицейска работа. Всяка от новите коли разполага с камери за 360-градусово наблюдение, които автоматично разпознават регистрационни номера и проверяват за невалидни застраховки "Гражданска отговорност" или изтекли технически прегледи; възможност за директно плащане на глоби по Закона за движението по пътищата на място при спиране от патрул; системи за криптирана комуникация, най-ново поколение ТЕТРА терминали, осигуряващи непрекъсната връзка с дежурните части, дори в райони със слаб обхват на мобилните оператори.



Част от доставените машини са от SUV сегмента, което ще позволи по-ефективно териториално обслужване в малките и труднодостъпни населени места.

МВР

Доскоро голяма част от автопарка на МВР се състоеше от амортизирани автомобили, някои от които на възраст над 15 години и с пробег над 400 000 километра. Това водеше до огромни разходи за ремонти, чести повреди по време на дежурство и невъзможност за адекватна реакция при преследване на нарушители. Синдикатите в МВР многократно алармираха, че състоянието на техниката застрашава както живота на полицаите, така и сигурността на гражданите.