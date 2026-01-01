Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира предложенията за промени в Изборния кодекс, свързани с машинното гласуване.

Според него анализите на МВР показват, че при машинно гласуване броят на невалидните бюлетини и възможностите за манипулации са значително по-малки.

„Всичките ни анализи сочат, че манипулациите, както и невалидните гласове, са много по-малко, когато се използват машини“, заяви Демерджиев.

Той уточни, че предвижданата роля на МВР не е самостоятелно да сертифицира машините, а да участва в процеса със своя експертен капацитет, най-вече чрез дирекцията по киберсигурност.

По думите му за първи път се предлага да бъде проверяван и софтуерът за преброяване на резултатите.

„Важно е да сме убедени не само че машините функционират безупречно, но и че софтуерът за преброяване не допуска изкривяване на изборния резултат“, заяви министърът.