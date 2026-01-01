Затруднения в производствения процес ще доведат до забавяне на доставката на вторите осем самолета F-16 Block 70. Това стана ясно по време на среща на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на „Локхийд Мартин“ относно изпълнението на договора за втората партида изтребители.

Изпълнителят информира, че затрудненията може да отложат доставката в България до второто тримесечие на 2030 г., който срок не е окончателен. Ще бъдат предприети всички възможни действия за ускоряване на производството и по-ранното им получаване, са уверили от американска страна, става ясно от прессъобщение на МО.

„За българската страна е от ключово значение забавянето да бъде максимално съкратено и да не води до допълнително финансово натоварване за държавата. Очакваме уверения, че забавянето няма да се отрази върху крайната цена на договора, както и конкретни действия за съкращаване на закъсненията“, е заявил министър Стоянов.

По отношение на оставащите дейности по договора за първите осем F-16 Block 70, министър Димитър Стоянов е обяснил, че целта е още през следващата година те да бъдат включени в бойното дежурство.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на срещата с представители на „Локхийд Мартин“ в София, 14 август 2026 г. / Министерство на отбраната

„За мен като министър е важно да виждам F-16 да лети в българското небе, да разполагаме с необходимите резервни части и компоненти за поддръжка на самолетите, както и с достатъчно, подготвени пилоти“, е казал министърът.

В тази връзка той е поставил въпроса за разширяване на възможностите за подготовка на български пилоти в центрове за обучение на F-16, както и за своевременното осигуряване на резервни части и компоненти, необходими за поддръжката и експлоатацията на самолетите.

Министър Стоянов е напомнил, че българската страна е изпратила запитване до САЩ за самолети F-16 втора употреба, които да подпомогнат поддържането на необходимите способности на българските ВВС. „Този въпрос сега придобива още по-голямо значение и се надяваме да получим необходимата подкрепа“, цитиран е да казва министърът.

Срещата се проведе в Министерството на отбраната и в нея са участвали и временно управляващият посолството на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл и подп. Омар Кавалие, началник на Военната група на САЩ в България.