Мемориалът на Втората световна война във Вашингтон бе осквернен вчера със сапунена пяна във фонтан и с графити с червена боя, предаде Асошиейтед прес.

Министерството на вътрешните работи публикува изявление, в което се казва, че по случая тече разследване и че отговорните за стореното ще бъдат намерени.

"Приятелите на Националния мемориал на Втората световна война" - неправителствена организация, която се занимава с поддръжката на обекта, заяви, че национален мемориал в памет на военнослужещи, които така и не са се завърнали у дома, никога не бива да бъде използван като площадка за вандализъм.

The World War II Memorial was vandalized with soap in the fountain and graffiti on the memorial itself.



7News obtained a photo of paint graffiti, which appears to read "Clean hands / Dirty $." Meanwhile, the fountains are filled with bubbles formed from the soap.#wjla… pic.twitter.com/fq826ADzh2 — 7News DC (@7NewsDC) August 13, 2026

Друга неправителствена организация - "Ветераните от войните в чужбина", заяви, че вандалската проява е "акт на дълбоко неуважение и шамар в лицето за ветераните, които са служили и които са се жертвали, както и за семействата, които са понесли тежестта у дома".

Мемориалът на Втората световна война е в непосредствена близост от Огледалния басейн към Мемориала на Линкълн.