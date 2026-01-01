Руски дрон порази сградата на украинската Национална академия на науките в центъра на Киев, при което бе убит един човек, а трима души бяха ранени, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирайки кмета Виталий Кличко.
„В Шевченкивски район в центъра на Киев, дрон се удари в нежилищна сграда. Избухна пожар. Спешните служби са напът към мястото“, написа Кличко в публикация в Телеграм.
A Russian drone has struck the National Academy of Sciences of Ukraine building in central Kyiv, triggering a fire and prompting swift evacuation.— TVP World (@TVPWorld_com) September 28, 2026
At least one person was killed and others were injured in the attack in Kyiv’s Shevchenkivskyi district, according to local… pic.twitter.com/whjEdQwEoG
Пресслужбата на Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) съобщи, че руски дрон директно е ударил сградата на НАНУ, която се намира в центъра на Киев.
Russian forces struck central #Kyiv, targeting the building of the National Academy of Sciences of Ukraine.— UkraineWorld (@ukraine_world) September 28, 2026
The attack triggered a fire at the facility, with people attempting to escape the burning structure. Emergency services are responding to the scene.
The damaged building… pic.twitter.com/GFFnBa2KzR
По-рано днес руски дрон падна и на територията на нежилищен комплекс в Оболонски район в Киев, припомня Укринформ
Нови руски удари: Десетки ранени и жертви сред цивилни в Украйна
Русия редовно използва дронове и ракети при атаки срещу Киев и други украински градове, като през последните седмици столицата многократно беше подложена на въздушни удари. На 25 септември руски дрон порази офисна сграда в Киев, при което загинаха четирима души, а седем бяха ранени.
A Russian drone has struck the National Academy of Sciences of Ukraine building in central Kyiv, triggering a fire and prompting swift evacuation.— TVP World (@TVPWorld_com) September 28, 2026
At least one person was killed and others were injured in the attack in Kyiv’s Shevchenkivskyi district, according to local… pic.twitter.com/whjEdQwEoG
Само няколко дни по-рано, на 26 септември, руските сили атакуваха Украйна със 173 дрона от типа „Шахед“, като украинските власти съобщиха, че 134 от тях са били прехванати. Удари и паднали отломки бяха регистрирани на множество места.
Новият удар засегна сграда на Националната академия на науките на Украйна в централния Шевченковски район на Киев. Според украинските власти дронът е ударил директно сградата, а не става дума само за паднали отломки. При последвалия пожар хора са били принудени да напускат сградата през прозорци.