Непълнолетен ученик е пострадал при побой в двора на училище в Ихтиман, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 9:30 часа на 25 септември в РУ-Ихтиман. На място незабавно са изпратени полицейски служители, които установили и задържали извършителя.

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Пострадалият е прегледан от екип на спешна помощ. Установено е, че има охлузвания по дланите и коленете, както и зачервяване и подутина в областта на едната скула.

По случая е образувано досъдебно производство.