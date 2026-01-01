Съединените щати предупредиха гражданите си във Великобритания да проявяват повишено внимание, след като британската полиция арестува петима мъже по подозрение за престъпления, свързани с взривни вещества и подготовка на терористичен акт край военновъздушната база RAF Fairford в графство Глостършър.

Посолството на САЩ в Лондон съобщи, че е запознато с арестите и призова американските граждани да следват инструкциите на местните власти и да се грижат за личната си сигурност. В предупреждението се посочва, че британските власти оценяват терористичната заплаха във Великобритания като сериозна и че обекти, събития и организации, свързани със САЩ, могат да бъдат изложени на повишен риск.

Петимата мъже са били арестувани в района на село Уелфорд, близо до RAF Fairford, след сигнал за три подозрителни превозни средства, които около 00:45 ч. в неделя са се движели към базата. Първоначално те са били задържани по подозрение за нарушения на законодателството за взривните вещества, а впоследствие са били арестувани и по подозрение за подготовка на терористичен акт.

На място са изпратени специалисти на британската армия за обезвреждане на взривни устройства. Около 85 домакинства са били евакуирани като предпазна мярка, а около трите превозни средства е установен 400-метров кордон.

По случая работи британската полиция за борба с тероризма. Властите подчертават, че разследването е в ранен етап и призовават за въздържане от спекулации.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските и британските власти са работили съвместно по случая и че заподозрените са били наблюдавани от известно време. По думите му те са имали намерение да нанесат „големи щети“ на базата. Британската полиция обаче посочва, че първоначалният сигнал е подаден от гражданин за подозрителните превозни средства.

Според британски медии местен жител, описван като фермер, е забелязал трите микробуса в района и е подал сигнал на телефон 999. Тези подробности не са потвърдени в официалното съобщение на полицията, която съобщава единствено, че е получила сигнал за подозрителни превозни средства.

Не е потвърдено и че задържаните са свързани с Иран. Британски медии съобщават, че контратерористичните служби проверяват възможна иранска връзка, но към момента властите не са посочили мотив или националност на петимата мъже.

RAF Fairford е британска военновъздушна база, използвана от американските военновъздушни сили. Тя е дом на 501-во крило за бойна поддръжка на ВВС на САЩ и има важна роля за американските операции от Европа. Базата е била използвана и при американските военни действия срещу Иран.

На фона на арестите сигурността около други американски военни обекти във Великобритания също е засилена. Американските военновъздушни сили заявиха, че постоянно оценяват обстановката и предприемат необходимите мерки за защита на военнослужещите, цивилния персонал и техните семейства.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че правителството е информирано за инцидента и благодари на полицията, антитерористичните служби и въоръжените сили за действията им. Той призова обществеността да не спекулира, докато разследването продължава.

Към момента няма съобщения за пострадали. Петимата задържани остават в ареста, а разследването продължава.