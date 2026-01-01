Британската полиция арестува петима мъже по подозрение за престъпления, свързани с взривни вещества и подготовка на терористичен акт, близо до военновъздушната база RAF Fairford в графство Глостършър, използвана от американските военновъздушни сили.

Арестите са извършени в ранните часове на неделя, след като полицията е получила сигнал за три подозрителни превозни средства в района на базата. На място са изпратени специалисти на британската армия за обезвреждане на взривни устройства.

Около 85 домакинства в близкото село Уелфорд са били евакуирани като предпазна мярка, а районът около превозните средства е отцепен.

„Намираме се в ранен етап на разследването и петима мъже остават в ареста“, заяви Вики Еванс, старши служител в британската полиция за борба с тероризма. Тя добави, че службите работят съвместно, за да установят обстоятелствата около инцидента.

Мъжете първоначално са били задържани по подозрение за нарушения, свързани с взривни вещества, а впоследствие са били арестувани и по подозрение за подготовка на терористичен акт съгласно британското антитерористично законодателство.

Полицията не е съобщила националността на задържаните и не е посочила предполагаем мотив. Засега няма официално потвърждение и за връзка на заподозрените с Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските и британските власти са наблюдавали задържаните от известно време и че според него те са имали намерение да нанесат сериозни щети на базата.

Британските власти обаче посочват, че операцията е започнала след сигнал от местни жители за подозрителни превозни средства.

RAF Fairford е важна база за американските военновъздушни сили във Великобритания. Тя се използва като предна оперативна база за американски стратегически бомбардировачи и е свързана с операциите на американското Глобално ударно командване.

Базата е използвана и при американски военни операции срещу Иран, което повишава значението ѝ от гледна точка на сигурността.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че е бил информиран за инцидента и благодари на службите за спешна помощ и на местните жители за съдействието.

Министърът на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че британските служби и въоръжените сили са в готовност да реагират на заплахи за сигурността на страната.

Посолството на САЩ в Лондон междувременно призова американските граждани във Великобритания да проявяват повишено внимание и да се грижат за личната си сигурност.

Разследването продължава. Специалисти по обезвреждане на взривни устройства проверяват трите превозни средства, а към момента няма данни за пострадали.