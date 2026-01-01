Държавата ще продължи да подкрепя изграждането и разширяването на детски градини и училища и след 2027 година. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на първата копка за нов корпус на детска градина „Веселушка“ в село Марково, община Родопи.

„Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища е от изключително значение за подкрепата на общините. В много населени места има необходимост от нови места за децата и учениците и държавата ще продължи да инвестира в тази инфраструктура“, подчерта министър Вълчев.

За разширението на детска градина „Веселушка“ Министерството на образованието и науката инвестира 1 147 748 евро, като общината осигурява и дофинансиране. С изграждането на новия корпус ще бъдат разкрити още 60 места за деца. Проектът предвижда също модернизиране на двора и изграждане на голям физкултурен салон.

В момента детската градина се посещава от 125 деца, за които се грижат осем учители и две медицински сестри.

„Инвестициите в децата са инвестиции в бъдещето на България. Затова ще продължим политиките, с които създаваме по-добри условия за тяхното образование, развитие и игра“, каза проф. Вълчев. Той поздрави местната власт за активността в разширяването и модернизирането на образователната инфраструктура.

Кметът Павел Михайлов благодари за подкрепата на държавата и посочи, че общината е сред петте в страната с положителен прираст, което увеличава необходимостта от нови места в детските градини и училищата.

Министър Вълчев пожела на децата да бъдат здрави, да играят и да учат с желание. Той призова учителите и родителите да се подкрепят и да търсят диалога помежду си, за да растат децата в спокойна и подкрепяща среда.

Инвестициите в образователна инфраструктура в община „Родопи“ обхващат и други населени места. С над 1,2 млн. евро се изгражда нов корпус към детска градина „Пролет“ в село Първенец, а с още над 1,5 млн. евро се разширява детска градина „Ралица“ в село Белащица.

Нов учебен корпус с физкултурен салон ще бъде изграден и към Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Марково. С реализацията на проекта ще бъдат разкрити още 120 места за ученици.

В тържеството в Марково участваха деца от детска градина „Веселушка“ и група от местното читалище, които бяха специално поздравени от министъра. Сред гостите бяха народните представители Йордан Йовчев и Иван Мавродиев, областният управител Георги Янев, заместник-кметовете на община „Родопи“ Антония Пакова, Емилия Иванова и Васил Петлешков, кметът на Марково Десислава Терзиева, общински съветници, кметове на населени места и родители.

По време на посещението си в общината министър Вълчев и кметът Павел Михайлов провериха и изграждането на разширението на детска градина „Пролет“ в Първенец. Директорът Миглена Кръстанова благодари за подкрепата, която ще позволи на още семейства да запишат децата си в детската градина в селото.

Община „Родопи“ обхваща 21 села, в които функционират 12 детски градини и 11 училища. Те се посещават от 1265 деца и 1776 ученици, като през настоящата учебна година първокласниците са 295.