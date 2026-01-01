Военнослужещи и военна техника от формированията на Сухопътните войски ще се придвижват от днес до 27 октомври (вторник) по републиканската пътна и железопътна инфраструктура. Придвижването е във връзка с участие в планираното учение „Пирински страж 26“, което ще се състои на учебния полигон „Корен“.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от представители на Служба „Военна полиция“.

Учебният полигон „Корен“ е предназначен за тактически учения, учения с бойни стрелби, занятия по специална подготовка, с формирования, части и съединения от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили – разделно и съвместно, се посочва в информация на сайта на Областна администрация – Хасково. На територията на полигона са се състояли редица национални и международни учения.