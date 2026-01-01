В откровен разговор с Мон Дьо певицата Емануела говори за скандалите, с които е започнала кариерата ѝ, за трудностите в личните отношения, разделите и компромисите, които е правила. Емануела коментира и обществените проблеми в България, липсата на справедливост и очакванията си към политиците.

„Мисля, че много малко“, отговаря тя на въпроса колко от това, което хората знаят за нея, е истина. По думите ѝ в началото на кариерата ѝ е трябвало да се измислят истории и да се създават скандали, независимо дали са истински, или не.

Това се оказало едно от най-трудните неща за нея, тъй като често трябвало да прави неща, които не отговарят на самата нея.

„Постоянно трябваше, въпреки себе си, да правя някакви неща, които не съм аз“, казва певицата.

Скандалът, с който започва кариерата ѝ

Емануела разказва, че дори е станала певица със скандал. Сред историите, които се разпространявали за нея, била тази, че мъжът ѝ я е изоставил на сватбата.

По думите ѝ обаче в действителност той катастрофирал в деня на сватбата и не успял да пристигне. Двамата се оженили след това. Певицата определя първия си съпруг като невероятен човек и подчертава, че са запазили изключително добри отношения.

„Много добър човек. Все пак ние тогава сме били много малки. Нещата с годините се променят“, казва тя.

„Искам да бъда перфектна майка“

Една от най-трудните теми за Емануела е опитът ѝ да създаде семейство за втори път, който не завършил така, както е очаквала.

Тя признава, че дълго време е преживявала раздялата, но впоследствие осъзнала, че тя е едно от най-хубавите неща, които са ѝ се случвали, заради всичко, последвало след това.

Певицата говори откровено за начина, по който се отдава на връзките си. Когато е с някого, е изцяло отдадена на него и се старае да бъде перфектна домакиня, любовница и жена.

„Но на първо място искам да бъда перфектна майка, доколкото мога“, подчертава тя.

Според Емануела понякога тази отдаденост се приема за даденост от партньора и вместо да бъде оценена, се превръща в повод за неуважение.

Тя разказва, че е правила много компромиси, включително е отказвала участия и е пренебрегвала свои ангажименти заради човека до себе си. Въпреки това не смята, че тези усилия са били оценени.

За последната си връзка: Не е било любов от самото начало

Емануела определя последната си връзка с Мартин като компромисна. По думите ѝ в този период се чувствала зле заради подигравките и обидите от страна на Митко – бащата на второто ѝ дете.

Тя признава, че тогава е искала да има мъж до себе си, който да я подкрепя. Така в живота ѝ се появил Мартин, с когото се познавали от малки.

„В началото не беше любов. Аз никога не съм го обичала Мартин толкова силно. Той по-скоро за мен беше човек, който дойде до мен. Той застана до мен в началото. Подкрепяше ме. Но това беше само първите две години“, разказва певицата.

Тя обяснява, че е изпитвала приятелска любов към него и е вярвала, че отношенията им могат да се превърнат в истинска любов. Това обаче не се случило, след като той ѝ изневерил.

Въпреки преживяното Емануела заявява, че не таи лоши чувства към него и му пожелава да бъде щастлив.

„Защото той вътре в него не е лош човек. Той е добряга“, казва тя.

На въпроса дали в момента има човек до себе си, певицата отговаря кратко: „Нямам човек до себе си, ако това ме питаш“.

Емануела за сравненията с другите певици

Певицата коментира и сравненията между изпълнителките. Тя заявява, че не се притеснява от тях, тъй като всяка жена на сцената показва себе си и това, което харесва и иска да направи.

Според нея изпълнителките са различни и не могат просто да бъдат определяни като по-добри или по-лоши една от друга.

„Хората наистина искат да има наказани“

В разговора с Мон Дьо Емануела коментира и ситуацията в България. Според нея политиците отделят внимание на разпределянето на парите и бюджетите, но не предприемат достатъчно действия за промени в законите и тяхното прилагане.

Тя смята, че хората искат справедливост и по-тежки наказания за извършителите на престъпления.

Като примери за проблемите, които я тревожат, посочва случаите с деца, пострадали при посещение при лекар, както и насилието над животни.

„Просто нормален човек няма никаква защита от никъде“, казва певицата.

На въпроса дали България се управлява от честни хора, Емануела отговаря, че не знае, но ѝ се иска това да е така.

Тя заявява, че харесва Румен Радев като политик и се надява той да направи нещо за страната.

„Аз го харесвам, да. Харесвам го като политик. Надявам се да направи нещо за нашата страна“, казва тя.

Емануела коментира още, че демокрацията не означава да се съобразяваме само с едно мнение, а и да можем да понасяме критика.

Според нея политиците подценяват българския народ, а причината част от тях да са на тези позиции е и фактът, че хората не са излезли да гласуват.

„Просто защото не сме излезли да гласуваме. Но в един момент, когато искаме нещо, всеки път задължително гласуваме“, завършва тя.