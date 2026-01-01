Търговски кораб под флага на Палау, пътуващ към Украйна, е бил поразен от дрон вечерта на 13 ноември в румънски териториални води в Черно море. Това съобщават румънските медии, като се позовават на информация на министъра на отбраната Щефан-Раду Опря, предава Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Инцидентът е станал на около 13 километра североизточно от Сфънту Георге в окръг Тулча. Засегнат е търговският кораб MV Larissa 1, който се е насочвал към пристанището в Сулина, преди да продължи към крайната си дестинация в Украйна.

В резултат на удара е повреден един от товарните кранове на плавателния съд. Няма пострадали членове на екипажа. Капитанът незабавно е уведомил румънските военноморски власти за случилото се. Обстоятелствата около инцидента се разследват.

Министър Опря подчерта, че румънските въоръжени сили осъществяват постоянно наблюдение на морската акватория и въздушното пространство в близост до държавната граница. По думите му при подобни ситуации могат да бъдат задействани изтребители на румънската и испанската мисия за охрана на въздушното пространство, както и хеликоптери, които да прехващат потенциални заплахи.