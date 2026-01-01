Разследването на тежката катастрофа на АМ „Тракия“ може да приключи без обвиняем, но може да има и повече от един. Това заяви следователят от Националната следствена служба Ясен Тодоров, който води делото.

Той уточни, че не може да каже какво е установено досега, защото това е следствена тайна. Разказа обаче какви действия са извършени след първите дни на катастрофата.

Тодоров е посетил лично болниците в Сливен и Ямбол и е изискал цялата медицинска документация на пострадалите, за да бъдат назначени съдебномедицински експертизи. Следователят е в контакт и с болницата в Бургас, а с началника на ВМА ген. Венцислав Мутафчийски е говорил сутринта, защото там се лекуват двама от пострадалите. Документи са поискани от всички болници, но още не са получени отвсякъде. По думите му повечето експертизи на пострадалите вече са назначени, а останалите ще бъдат назначени следващата седмица.

Тодоров не посочи точен брой на пострадалите. Обясни, че някои от тях са местени от болница в болница и затова има дублиране в данните. „Може би са по-малко от 51 пострадалите, със сигурност 12 души са загиналите“, каза той. На всички загинали са направени аутопсии и са назначени съдебномедицински експертизи. Следователят благодари на съдебната лекарка от Сливен, която е направила аутопсиите и изготвя експертизите.

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Той похвали и полицаите, пожарникарите, разследващите полицаи и медиците от спешна помощ в Ямбол и Сливен. По думите му те са реагирали адекватно и са успели да овладеят ситуацията, така че жертвите да са възможно най-малко.

На въпрос какви са версиите Тодоров отговори, че не може да ги коментира. „Работи се по абсолютно всички версии, няма водеща версия, докато някоя не отпадне“, каза той.

В момента следователят събира документацията, нужна за пътно-строителната и автотехническата експертиза. В рамките на автотехническата ще бъдат извлечени данни от различни носители, които по думите му ще са много полезни за разследването.

Тодоров беше попитан дали това, че шофьорът на тира не е обвинен, означава, че той със сигурност не е виновен. Отговорът му беше, че засега срещу шофьора няма достатъчно доказателства, за да бъде привлечен като обвиняем, но „нищо не е изключено от тук нататък“.

„Може да приключи без обвиняем, но може да приключи и с няколко обвиняеми“, каза следователят. Той добави, че не е имал друг такъв случай. Като пример посочи катастрофата с автобуса на магистрала „Струма“. Делото по нея е водено от Маринов, там загиналите са много повече, но в инцидента е участвало само едно превозно средство.

„Ако има събрани достатъчно доказателства, че лица са извършили виновно престъпление по транспорта, те ще бъдат привлечени като обвиняеми. Ако няма, няма да бъдат“, обясни Тодоров. Той допълни, че ще обясни на обществото как е приключило разследването, когато то завърши.

Следователят се обърна и към медиите за помощ в търсенето на свидетели на катастрофата.

Тодоров не коментира нищо по същество от установеното досега. Попитан дали мъглата е изиграла роля, той отговори: „Мъглата, естествено, че има значение. Но действията на отделните водачи са предмет на нашето разследване.“

По думите му за всеки автомобил се изготвя отделно досие - колата, собственикът, водачът и пътниците в нея. Следователят обясни, че на практика катастрофата е поредица от много по-малки катастрофи. Всички, за които се установи, че имат отношение към нея, ще бъдат разпитани.

Тодоров не се ангажира с краен срок за разследването, защото той не зависи само от него. Очаква основната информация да бъде събрана през следващата седмица, а разпитите на всички свидетели да приключат до месец. Съдебномедицинските експертизи са около 50.

Хипотези, 51 експертизи и 100 свидетели: Тирът на „Тракия“ не е причинил катастрофата, а се е оказал препятствие на пътя

Следователят каза, че той ще избере вещите лица, на които разчита и в чиято обективност е сигурен. „Отговорността за разследването и за назначаването на експертизите е моя. Така че в края на разследването, ако има някакви пропуски, ще отговарям аз“, заяви той.

Тодоров потвърди, че е изискал записите от всички камери. „Мога да ви гарантирам, че разследването ще бъде проведено обективно, всестранно и пълно“, каза той. Отказа да предполага как ще приключи делото: „Не е сериозно и не е законно от моя страна да изграждам сега някакви хипотези и да правя предположения.“

Много от свидетелите вече са разпитани, а някои ще бъдат разпитани повторно, защото може да дадат по-ценна информация. Следователят обясни, че хората са били в стресова ситуация и не винаги възприемат обективно случилото се. Затова освен на свидетелските показания разследването разчита много и на данните, свалени от техническите носители.

Следователят обясни, че по Наказателно-процесуалния кодекс всички, които са понесли имуществени и неимуществени вреди, трябва да бъдат конституирани като пострадали и запознати с правата си. Сред тези права е да следят хода на делото и да се запознаят с всички материали при приключването му. Трябва да бъдат уведомени и наследниците на всички загинали. Това също отнема много време и по думите му е тежко психически за разследващия.

Засега Тодоров води делото сам, но вероятно двама-трима следователи ще му помагат, най-вече с разпитите, включително на пожарникари и лекари от провинцията.

Преди два дни той е разговарял два часа в прокуратурата в Ямбол с окръжния прокурор и с наблюдаващия прокурор за възможната правна квалификация. Според него тя също ще бъде сложна юридическа конструкция и ще зависи от това, какво ще установят експертизите.

Работата продължава и днес с координационен разговор с болниците и среща с окръжния прокурор. На нея ще бъде отчетено какво е свършено през последните два дни по приетия план за разследване. Тодоров очаква да подпише много постановления за назначаване на експертизи и каза, че следващата седмица ще бъде изключително напрегната.

Изпълняващият функциите директор на Националната следствена служба Мариан Маринов обясни, че се доверяват на експерти, които познават, които са доказали професионализма си и с които вече са работили успешно по други дела.

Маринов не пожела да се ангажира и със срок, в който ще стане ясен механизмът на катастрофата. По думите му това зависи изключително много от експертизите.

Маринов обясни, че първо трябва да бъдат изготвени многото съдебномедицински експертизи. Колко бързо ще стане това, зависи от съдебните лекари. На тяхна база ще бъде назначена комплексна съдебномедицинска и автотехническа експертиза. Едва след нея ще може да се прецени поотделно за всеки водач дали има нарушение.

Директорът на НСлС предупреди, че експертизите отнемат време.

Според него разследването се усложнява и от това, че след всеки удар колите са се размествали, а следващите удари са променяли картината на предишните. „За такова произшествие няма правила за разследване. Това е изключително предизвикателство и за нас, и за автоекспертите, и за съдебните лекари, и за всички, които са ангажирани с анализите“, каза той.

Той не изключи някои от пострадалите да се окажат и причинители на катастрофата. „Естествено, че може“, отговори той на такъв въпрос. Ако загинали водачи се окажат причинители, производството срещу тях ще бъде прекратено.