Записите от камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и автомобилите, преминали през тол камерите в района на тежката катастрофа на АМ „Тракия“, ще бъдат анализирани. Целта е да бъдат установени водачите, които са станали свидетели на инцидента, но все още не са разпитани от разследващите. Това съобщи изпълняващият функциите директор на Националната следствена служба Мариан Маринов в „Интервюто в Новините на NOVA“.

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„Установи се, че има и автомобили, които са пътували в тази посока, но не са спрели. Такава кола е спряна на следваща отсечка. Тези водачи биха могли да бъдат свидетели, ако бъдат добросъвестни", поясни той.

По думите му разследването е в начален етап и все още няма категорична водеща версия за причините за катастрофата с 12 загинали и десетки ранени. Работи се по няколко направления, а предстои да бъдат назначени и технически експертизи.

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Маринов обясни, че вече са изяснени обстоятелствата около движението на първия румънски тир. Той се е движел бавно заради мъглата. Не са установени основания за повдигане на обвинение на неговия водач и той е бил освободен.

Разследващите проверяват видеорегистратори, тахографски и електронни данни. Предстои да бъде възстановен и механизмът на катастрофата.

„Първият автобус веднага след румънския тир се удря в задната му част. Оттам започват вече хаотични събития. Поредица от случайни събития, които ще бъдат възстановени при възстановката на механизма на удара“, обясни Маринов.

В интервюто беше поставен и въпросът дали има пряка връзка между катастрофата в посока Бургас и инцидентът в платното към София. Според Маринов това все още се изяснява. Проверява се дали първият автомобил в насрещното платно е бил повлиян от ударите или сам е попаднал в рискова ситуация заради мъглата.

„Мъглата е една и за двете платна. Очевидно такива са били пътните условия, че са повлияли за движението и в двете посоки“, заяви той.

Маринов не изключи и възможността шофьори да са спрели, за да окажат помощ на пострадалите в другото платно и така да се е стигнало да другата верижна катастрофа.